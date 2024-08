Etter tre dager med et fall på 7,6 prosent, den første uken i august, snudde Bluenord-aksjen rett opp igjen og torsdag er mer enn hele fallet hentet inn igjen.

Vendepunkt?

Det antydes nå også en omvendt-hode-skulder-formasjon, med litt lave skuldre, med halslinje på 511-nivået, som i tillegg ble brutt onsdag. Det kan åpne for videre oppgang mot 552 kroner. Det er imidlertid ikke alltid at slike formasjoner slår til.

BLUENORD: Trendbruddet, en mulig omvendt-hode-skulder-formasjon og den fallende trendlinjen i RSI-chartet, dominerer i det tekniske bildet. Chart: Tradingview / Finansavisen

Skal aksjen fortsette opp i tråd med potensialet i vendepunktsformasjonen, må i så fall den tekniske motstanden på 526-nivået brytes. I tillegg er det teknisk motstand på 535-nivået, ved 200 dagers glidende gjennomsnitt og topplinjen i den fallende trenden, som alle må brytes på stigende omsetning for å åpne for oppgang mot neste nivå.

RSI er kommet opp igjen fra et kraftig oversolgt område. 50-nivået og den fallende trendlinjen i RSI-chartet er punktert. Etablerer RSI seg over disse vil det signalisere økende stigningstakt. Faller RSI tilbake under 50-nivået vil det signalisere avtagende stigningstakt igjen.

Opp eller ned?

Den stigende hovedtrenden ble brutt i juni, og bruddet bekreftet i juli. Det utvikles nå også en fallende trend. 200 dagers glidende gjennomsnitt, som ble brutt i begynnelsen av juli, har også begynt å peke svakt nedover. I midten av juli falt 50 dagers også under 200 dagers snittet og etablerte et såkalt dødskryss. Om ikke annet skaper det usikkerhet om den videre utviklingen.

I tråd med teorien skal halslinjen i den mulige hode-skulder-formasjonen nå testes. Snur aksjen da opp igjen vil det kunne øke sannsynligheten for videre oppgang. Da blir de nevnte nivåene kritiske.

Bryter ned den kan det åpne for testing av den tekniske støtten på 505-nivået og kanskje 499-nivået. Da kan i så fall også den mulige vendepunktsformasjonen blåse over.

