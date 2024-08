Rammet av riggnekt igjen

– Isolert sett for Shelf Drilling Ltd., var tallene for andre kvartal bedre enn vi ventet. Shelf Drilling North Sea rapporterte på linje med forventningene, sier analytikeren.

Borr opprettholder guiding

Mens Shelf Drilling falt mer enn 6 prosent torsdag ettermiddag, var Borr Drilling-aksjen ned 2,5 prosent.

«En rapport uten begivenheter», skriver Arctic Securities i en oppdatering om kvartalsrapporten. Dette skyldes først og fremst at deler av resultatet ble kjent i forbindelse med at selskapet hentet inn 150 millioner dollar i et obligasjonslån på fredag.

Selskapet kunne vise til inntekter på 272 millioner dollar og et justert driftsresultat på 136 millioner dollar i årets andre kvartal – begge en solid økning fra tilsvarende periode i fjor. Før skatt satt selskapet igjen med et resultat på 47 millioner dollar.

– Den positive overraskelsen, i våre øyne, var at selskapet opprettholder guidingen, selv etter å ha mistet en kontrakt i Saudi-Arabia, noe som gjør at denne riggen får nedetid før den starter opp på ny kontrakt, sier Clarksons-analytiker Stene.

Selskapet mener det er godt i rute til å nå guidingen som det tidligere har gitt, med en EBITDA på mellom 500 og 550 millioner dollar i år.

Borr Drilling opprettholder også det kvartalsvise utbyttet på 0,10 dollar pr. aksje. Det er det samme som i første kvartal, da utbyttet ble doblet i forhold til tidligere utbetalinger.

Positive til markedet

Ledelsene i både Borr Drilling og Shelf Drilling er positive til utviklingen i markedet for oppjekkbare rigger (jackups), og ser blant annet at det gradvis tar unna riggene som mistet sine kontrakter i Saudi-Arabia.

Borr Drilling har nå kontrakt på alle sine 22 rigger. I tillegg tar det levering av nybygget «Vali» denne uken, som skal inn på en kontrakt i Afrika. Borr Drilling venter også at det vil kunne sikre kontrakt for det siste nybygget, «Var», før riggen leveres mot slutten av fjerde kvartal.

VENTER FORTSATT STRAMT JACKUP-MARKED: Konsernsjef Patrick Schorn i Borr Drilling. FOTO: Thomas Bjørnflaten

– Fremover venter vi at markedet for premium-rigger (de største og mest moderne riggene, red.anm.) vil forbli stramt, noe som fører til vedvarende bedre rater, sa konsernsjef Patrick Schorn i Borr Drilling i forbindelse med fremleggelsen av kvartalsrapporten.

Han peker blant annet på at den globale flåten av jackup-rigger har en aldersprofil der 30 prosent av riggene er over 35 år gamle, noe som ventes å føre til økt utfasing etter hvert. Samtidig er det ikke bestilt nye rigger de seneste ti årene.

Borr Drilling (Mill. USD) 2. kv./24 2. kv./23 Driftsinntekter 271,9 187,5 Driftsresultat 104,5 59,9 Resultat før skatt 46,6 14,2 Resultat etter skatt 31,7 0,8