Chevron er blitt enige med bystyret i Richmond om å betale 550 millioner dollar over ti år, mot at de folkevalgte dropper et foreslått skatteforslag på oljegigantens raffineri i byen, skriver Reuters.

Politikerne i byen planla å spørre om velgernes godkjenning for en skatt på raffineriet, som behandler omtrent 250.000 fat råolje per dag. De folkevalgte mente at Chevron burde betale sin andel til byen som selskapet har vært en del av i over et århundre.

Som følge av forliket som bystyret godkjente onsdag, har byen gått med på å trekke tilbake tiltaket, heter det i uttalelsen som er lagt ut på byens nettside.

Selskapet vil betale pengene i årlige avdrag fra 1. juli 2025 til 30. juni 2035, står det i uttalelsen.

«Chevron Richmond og Richmond by har nådd en avtale som avslutter rettstvisten og fjerner tiltaket for lisensskatt på raffinerivirksomhet fra stemmeseddelen,» skriver selskapet i en e-post til Reuters.

«Denne avtalen sikrer at Chevron Richmond kan fortsette å forsyne Nord-California med rimelig, pålitelig og stadig renere energi som regionens økonomi trenger,» legger de til.