Archer-aksjen ble sendt rett ned på Oslo Børs etter at selskapet la frem kvartalsrapporten fredag, men analytikerne sliter med å forklare kursfallet.

– Tallene var litt under forventningene, men ikke så langt under at det kan forsvare et så kraftig kursfall. Selskapet opprettholder tross alt guidingen for året, sier analytiker Lukas Daul i Arctic Securities.

På det meste falt aksjen mer enn 8 prosent, men utover ettermiddag hentet den inn litt av det tapte og var ned 4,5 prosent til drøyt 25 kroner.

Archer kunne vise til både omsetningsvekst og høyere marginer i andre kvartal.

Selskapet hadde inntekter på 309 millioner dollar og et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 32,8 millioner. Resultatene var imidlertid 4–6 prosent svakere enn det konsensus hadde sett for seg. Dette skyldes litt kostnadsinflasjon i Argentina, nedetid på grunn av dårlig vær og litt svakere resultater innen brønnservicevirksomheten på grunn av vedlikehold.

Archer opprettholder imidlertid sine prognoser for 2024, og venter fortsatt en EBITDA-vekst på 15-20 prosent og at gjeldsgraden skal falle til mellom 2,4 og 2,7 innen utgangen av året.

– Vi er tilfredse med å rapportere nok et sterkt kvartal med underliggende vekst. Vi har sikret nye kontrakter og fullført strategiske oppkjøp, sa Archer-sjef Dag Skindlo i forbindelse med fremleggelsen av rapporten.

Kjøper mer

Selskapet har gjort flere oppkjøp i år, og senest fredag meldte det om kjøp av ytterligere 10 prosent av aksjene i det geotermiske selskapet Iceland Drilling fra joint venture-partneren Kaldbakur for 2,5 millioner dollar.

Etter transaksjonen vil Archer eie 60 prosent av selskapet, som vil bli konsolidert inn i regnskapet. Grepet ventes å øke Archers pro forma-omsetning med rundt 4 prosent og EBITDA med 6-7 prosent, opplyser selskapet.

Oppgjøret skjer ved utstedelse av nye Archer-aksjer, og ikke kontanter eller gjeld. En av analytikerne Finansavisen var i kontakt med peker på at heller ikke dette burde utløse et så kraftig kursfall.

Mens han mener at kjøpet av aksjer i Iceland Drilling «virker fornuftig», skriver Pareto Securities i en oppdatering at kjøpet er svakt utvannende, men ikke nok til at kursmålet på 48 kroner endres.

Venter solid resultatvekst

Ved utgangen av kvartalet hadde Archer en ordrereserve på 2,6 milliarder dollar, og inklusive opsjoner beløper ordreboken seg til 4 milliarder.

Oljeserviceselskapet opplever økende etterspørsel etter sine tjenester, og opprettholder sitt positive markedssyn.

– Med vedvarende organisk vekst i et robust marked, kombinert med oppkjøp den seneste tiden, ser vi solid resultatvekst i 2025, noe som vil bidra til økt kontantstrøm, sa konsernsjef Skindlo.