Den Houston-baserte oljeservicegiganten Schlumberger, som nå går under navnet SLB, utvider sine operasjoner i Russland gjennom å signere nye kontrakter med lokale oljeselskaper. Det skriver Financial Times.

Dokuemter anskaffet av uavhengige Global Witness viser at SLB signerte nye kontrakter med den russiske olje- og gassinstitusjonen Vnigni i desember.

Samtidig har Financial Times identifisert over 1.000 annonser for ulike stillinger i selskapet i Russland, blant annet geologer, kjemikere og sjåfører.



– Dyp fiasko



Dette skjer samtidig som de fleste vestlige olje- og oljeservicegigantene har solgt seg ut av landet etter den brutale fullskalainvasjonen av Ukraina som fant sted i 2022.

SLBs nærmeste konkurrenter, Baker Hughes og Halliburton, solgte sine russiske avdelinger til lokale bedrifter få måneder etter invasjonen.

– Vestlige energiselskaper står fremdeles fritt til å støtte Russlands oljeproduksjon og dermed finansiere krigen. Det er en grunnleggende og dyp fiasko, sier Lela Stanley hos Global Witness.

Kjøper fra Kina

SLB har vært tydelig på at de har ingen hensikt om å forlate landet, på tross av press fra en rekke vestlige aktører. I juli 2023 valgte imidlertid selskapet å stanse leveransen av produkter og teknologi inn til Russland fra sine egne utenlandske fasiliteter. Stansen ble tatt på bakgrunn av utvidede internasjonale sanksjoner.

Samtidig fortsatte selskapet å importere materialer fra andre selskaper utenfor sitt eget konsern. Ifølge Financial Times beløp utstyrskjøpene seg til 17,5 millioner dollar i perioden august til desember 2023.

Mesteparten stammer fra Kina, inkludert en «heavy-duty non-magnetic drill pipe» til 1,3 millioner dollar.

Rundt 3,3 millioner dollar verdt av dette utstyret er av typer som ville vært grundig kontrollert ved eksport fra EU til Russland. Ettersom varene stammer fra land uten slike begrensinger, slipper imidlertid SLB unna.

På svarteliste

Som et serviceselskap i oljeindustrien, gjennomfører SLB mye av det grunnleggende og repetitive arbeidet for de store oljeprodusentene. Det inkluderer bygging av veier og legging av kabler, til brønndrilling og -pumping.

I tillegg bidrar SLB med sofistikert utstyr som gjennomfører komplekse drilloperasjoner. SLB har bidratt med utstyr til flere av de største oljeselskapene i Russland, inkludert Lukoil.

I fjor ble SLB plassert på Ukrainas «svarteliste» over selskaper som bidrar med sponsing av krigen. Flere menneskerettighetsgrupper anslår at SLBs vikrsomheter i landet har generert flere milliarder dollar verdt av oljeinntekter, som støtter Kremls krigsinnsats.

Vestlige regjeringer har unngått innføringer av omfattende sanksjoner på oljetjenester i Russland, av frykt for en struping av oljeeksporten fra landet og dermed store hopp i globale oljepriser.

Senest i mai uttalte en tjenesteperson i den amerikanske regjeringen at SLB ikke har brutt noen sanksjoner, og at selskapet er klar over hvor grensen går.