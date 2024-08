Strateg: – Volatiliteten vil på sannsynligvis forbli høy

Mye av fokuset er nå rettet mot de USA-ledende forhandlingene for å få til en våpenhvile mellom Israel og Hamaz på Gazastripen.

– Dette er et avgjørende øyeblikk. Trolig den beste, og kanskje den siste, muligheten for å få gislene hjem og få iverksatt en våpenhvile og få alle på en bedre kurs mot varig fred og sikkerhet, sier USAs utenriksminister Antony Blinken, som for øyeblikket er i Midtøsten, ifølge NTB.

Det jobbes også for å unngå regional opptrapping etter likvideringen av Hamas-leder Ismail Haniyeh i Teheran. Iran har varslet gjengjeldelse etter attentatet, som det antas at Israel sto bak.

Brent-oljen med september-levering er mandag morgen ned 0,35 prosent til 79,40 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,50 prosent til 76,27 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 79,90 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Kinesisk etterspørsel

Oljeprisen tynges også av bekymringer rundt etterspørselen fra verdens største oljeimportør, Kina.

– Volatiliteten vil på kort sikt sannsynligvis forbli høy ettersom markedene er på vakt for en potensiell respons fra Iran. Men den geopolitiske risikopremien avhenger av om det er en realisert innvirkning på balansen mellom etterspørsel og tilbud, sier investeringsstrateg i Standard Chartered, Han Zhong Liang, til Bloomberg News.

Også direktør Hiroyuki Kikukawa i NS Trading påpeker ifølge TDN Direkt det samme.

– Vedvarende bekymring for lav etterspørsel i Kina førte til et nedsalg. Spenninger i Midtøsten og eskaleringen av krigen mellom Russland og Ukraina, som utgjør tilbudsrisiko, støtter likevel markedet, sier Kikukawa.