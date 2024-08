DOF-stjerne sikret flere nye år

DOF Subsea har inngått en avtale om forlengelse av kontrakten for det 2015-bygde subseafartøyet «Skandi Africa», opplyser DOF Group i en melding.

Forlengelsen innebærer at fartøyets kontrakt nå løper til mai 2028. Forlengelsen trer i kraft i direkte fortsettelse fra fartøyets nåværende avtale.

I februar ble det kjent at fartøyet var tildelt en forlengelse som sikret det arbeid frem til februar 2026.

Da det sto ferdig for ni år siden, begynte det i tjeneste for TechnipFMC.

Flåtens mest avanserte

«Skandi Africa» er utviklet for operasjoner på dypt vann og under røffe værforhold og designet for konstruksjons- og installasjonsarbeider under vann.

I mandagens melding beskriver DOF-sjef Mons S. Aase fartøyet som selskapets «mest sofistikerte fartøy».

Han sier videre at DOF Group ser frem til å fortsette med å «levere vellykkede installasjonsprogrammer».