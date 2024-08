Saken oppdateres

DOF Group rapporterte et driftsresultat før av- og nedskrivinger (EBITDA) på 122 millioner dollar.

På forhånd var det ventet et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 120 millioner dollar, i følge konsensus innhentet fra Bloomberg.



Dette er opp fra 114 millioner dollar i første kvartal.

Omsetningen kom inn på 361 millioner dollar i kvartalet, opp fra 330 millioner dollar i samme kvartal i fjor.

Driftsresultatet (EBIT) kom inn på 111 millioner dollar, ned fra 128 millioner dollar i fjor.

Selskapet jekker opp nedre dele av EBITDA guidingen for 2024, og anslår nå en EBITDA på mellom 500 og 520 millioner dollar, opp fra tidligere guiding på mellom 490 og 520 millioner dollar.

Adm. direktør Mons Aase sier følgende om oppkjøpet av Maersk Supply Service.

– MSS-transaksjonen markerer en strategisk milepæl for konsernet og under merkevaren DOF vil vi skape en ledende offshore-tjenesteleverandør og styrke vår globale posisjon gjennom den kombinerte Med verdens største flåte av CSV-er og avanserte AHTS-fartøyer, vil vi forbedre kundeopplevelsen gjennom økt skala, global rekkevidde og bransjeledende tjenester, som kombinerer de sterke egenskapene og erfaringen til DOF og Maersk Supply Service.

Han legger til at han er glad for å få inn AP Møller Holding som ny aksjonær i selskapet.

– Jeg ser frem til å videreutvikle DOF Group sammen med mine nye og eksisterende kolleger, sikre fortsatt levering av tjenester i verdensklasse til våre kunder og setter ytterligere pris på at AP Møller Holding blir en stor aksjonær.

Aase peker på at den høye ordreinngangen kombinert med høyere aktivitet gir bedre visibilitet de neste to årene.

– Ordreinngangen har vært høy så langt i år som gir god synlighet på inntjeningen de neste 24 månedene. Vi forventer forbedret inntjening i andre halvår sammenlignet med første halvår blant annet på grunn av at Skandi Buzios er tilbake i ansettelse, at Skandi Amazonas starter en ny 3-års kontrakt etter å ha vært delvis off-hire, høyere prosjektaktivitet i flere regioner, og visse engangseffekter noe som påvirket resultatet i første halvår. Den oppdaterte EBITDA-guidingen er USD 500-520 millioner.

Før fremleggelsen av tallene for andre kvartal anbefalte samtlige syv analytikere som dekker aksjen kjøp. Analytikerne opererer med et gjennomsnittlig kursmål på 131,60 kroner, noe som tilsvarer en oppside på over 30 prosent fra sluttkurs tirsdag.