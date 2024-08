LNG-indeks på all-time high

Flytende naturgass (LNG) har vært i vinden den siste tiden, til tross for at aksjer som Cool Company og Flex LNG er godt i rødt for året.

All-time high

UP World LNG Shipping Index (UPI) er en relativt ny indeks fra 2020 som måler den ukentlige aksjeutviklingen av cirka 2/3 av den globale LNG-fraktflåten gjennom 19 aksjeselskaper.

Mandag kom UPI med en oppdatering hvor de forteller at LNG-rederiaksjer nådde rekordhøye nivåer, drevet av positiv stemning i globale markeder og begynnelsen av vinterforberedelser.

«Resultatet tyder på et robust utsiktsbilde for LNG-rederisektoren, styrket av økt etterspørsel etter elektrisitet i regioner som Sør-Asia,» uttalte en oppdatering fra UPI i går, sitert av Splash247.

Rater

Spot LNG-leveringer til Asia har hatt en blandet utvikling den siste tiden. Nøkkelmarkeder som Kina, Japan, Sør-Korea, Taiwan, India og Thailand importerte 4,8 millioner tonn i juli, 0,4 millioner tonn lavere enn i juni, mens mai var rekordmåned med 5,5 millioner tonn, som dermed overgikk toppen fra desember 2023. India bidro mest til fallet.

Fearnleys fraktrater i Stillehavsregionen var 65.000 dollar pr. dag i forrige uke, sammenlignet med 70.000 dollar uken før. LNG Japan/Korea Marker futures for levering i oktober steg til 14,5 dollar pr. million britiske termiske enheter (MMBtu) på Nymex den 19. august.

I USA viser det seg at LNG-eksporten til Asia er mer lønnsom enn til Europa, med positiv spread for oktober-desember kontrakter. Spreaden på september-kontrakter mellom asiatiske og europeiske leveranser er rundt 1,63 dollar pr MMBtu.

Varmt i Asia

Det har vært vedvarende varmt i Nordøst-Asia, hvor blant annet Sør-Korea nådde nesten strømforbruksrekord i forrige uke. Rekorden ble for øvrig satt den første uken av august i år. Dette tynget LNG-lagrene, skriver Samuel Good i Argus. Rystad Energy skriver også at temperaturforventningene fortsetter å være over gjennomsnittet for Øst-Asia og mange deler av Sørøst-Asia.

Fastland-Kina økte importnivået av LNG med 90 prosent i juni. Bloomberg og meglere melder at kinesiske aktører gjorde optimistiske kjøp i perioden februar-april, for eksempel mai-kontrakter. For juli fortsatte oppgangen i importen for Kina, samt Taiwan, hvor blant annet Woodside inngikk en stor avtale.

«Krigen i Ukraina og situasjonen i Palestina ser ikke ut til å bli løst på kort sikt. Dette sikrer at geopolitiske spenninger, spesielt i den kommende vintersesongen, kan fortsette å forårsake betydelig uro i gassmarkedet,» skriver S&P Global Commodity Insight, sitert av Offshore Engineer. Videre påpekes det at værfenomenet La Niña, som vanligvis gjør det kaldere, kan øke gassforbruket i Europa.