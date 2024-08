Flere meglerhus kutter kursmålet etter kvartalspresentasjonen

Torsdag i forrige uke presenterte Scatec sine kvartalstall, noe som ble belønnet med et kursfall på 3,4 prosent. Nå velger både Arctic Securities og Danske Bank å kutte kursmålet på aksjen, samtidig som begge meglerhusene gjentar sine kjøpsanbefalinger.

Arctic Securities

Arctic Securities-analytiker Daniel Stenslet understreker at Scatecs EBITDA-resultat for andre kvartal var positivt påvirket av engangseffekter, selv om den underliggende ytelsen var noe svakere på grunn av lavere kraftproduksjon.

Til tross for blandede signaler fra rapporten, mener Stenslet at investeringscaset fortsatt er intakt, samtidig som han uttrykker bekymring over økt risiko knyttet til ikke-kjerneinvesteringer i ammoniakk- og hydrogenprosjekter. Analytikeren oppjusterer EBITDA-estimatet for 2024 med fire prosent, men gjør ingen vesentlige endringer for 2025 og 2026.

Arctic Securities opprettholder kjøpsanbefalingen på Scatec, men kutter kursmålet fra 100 til 95 kroner.

Danske Bank

Danske Bank-analytiker Jørgen Andreas Lande beskriver Scatecs kvartalsrapport som akseptabel, men understreker at den ikke overbeviste helt. Likevel opprettholder han kjøpsanbefalingen, ettersom han mener utsiktene for fremtidig vekst og lønnsomhet fortsatt er sterke. Kursmålet kuttes fra 105 til 103 kroner.

Lande påpeker at EBITDA-guidingen i tredje kvartal for Filippinene er 14 prosent over konsensus, noe som indikerer en positiv utvikling. Han kutter EBITDA-estimatet for 2024 med to prosent, mens estimatene for 2025 økes med seks prosent.

Tirsdag omsettes Scatec-aksjen for 81 kroner, ned 2,4 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.