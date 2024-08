– Vår hovedprioritet nå er å få til porteføljesalg, øke salget av solanlegg og redusere kostnadene. Et salg av en leasingportefølje kan frigjøre et par hundre millioner kroner, sier Thorsheim, og legger til:

– Vi tror også vi kan gjøre grep som kan få opp salgsvolumene fremover. Men det er risikofylt å bare satse på økt salg. I dagens situasjon må vi derfor ta ned kostnadene slik at de samsvarer med dagens aktivitetsnivå.



Otovo hadde i andre kvartal lønnskostnader på 73 millioner kroner, ned fra 88 millioner kroner i andre kvartal i fjor.

Ikke færre land

Otovo har spesialisert seg på å installere solanlegg på private hustak. Selskapet er i dag etablert i 13 europeiske land. På kvartalspresentasjonen sa Otovo-sjefen at den kraftige salgsnedgangen det seneste året henger sammen med svak utvikling i Benelux-landene, Skandinavia og Spania. Frankrike, Italia, Polen og Portugal utvikler seg imidlertid positivt.

– Vil de nye kostnadskuttene også innebære tilstedeværelse i færre land?

– Nei, det tror jeg ikke. Vi har nytt godt av å selge solanlegg i flere markeder, siden det har vært voldsomme svingninger i det europeiske markedet. I Norge har vi sett en salgsnedgang på 85 prosent fra i fjor til i år. Andre enkeltland har vært opp 100 prosent og ned 90 prosent i enkelte år. Å ha en porteføljetilnærming er derfor viktig.



– Men det er også viktig å ha en kostnadsbase som er så smidig som mulig. Da må minst mulig av ressursene være knyttet til enkeltland.

Mer til Spania

Otovo besluttet i fjor sommer å flytte store deler av virksomheten til lavkostlandet Spania. Dette er et av landene som nå opplever en bråstopp i solinstallasjonene. Finansavisen skrev tidligere i sommer om et fall på 26 prosent i første kvartal.

– Spania var et av de første landene som opplevde motvind. Det førte til at vi fikk ledig kapasitet der, og det var derfor naturlig å bygge den europeiske organisasjonen på den sterke spanske organisasjonen vi hadde. Det var et godt valg å flytte ressurser til Spania, og vi vil nok fortsette å tenke på den måten, sier Thorsheim.

Markedet likte ikke tallene Otovo presenterte. Tirsdag formiddag var aksjen ned 7,2 prosent til 1,21 kroner. Aksjen er ned 87 prosent det seneste året.