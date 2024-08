DNB nedjusterer forventningene til oljeprisen

I 13-tiden tirsdag omsettes et fat nordsjøolje (Brent spot) for 77,77 dollar, det samme nivået som for to uker siden, og omtrent på nivå med prisen da vi gikk inn i 2024. Oljeprisen har med andre ord steget lite i løpet av året.

I en fersk rapport fra DNB Markets skriver analytikerne Helge André Martinsen og Tobias Ingebrigtsen at de venter at oljemarkedet går i overskudd neste år, selv med oljekartellet OPECs produksjonskutt. Et overskudd av olje betyr lavere priser, og meglerhuset har derfor senket sitt oljeprisestimat for 2025 fra 85 til 77 dollar per. fat i 2025, og fra 85 til 80 dollar pr. fat i 2026.

«Høy geopolitisk risiko i Midtøsten og Russland er etter vår mening den viktigste driveren for høyere oljepriser. På grunn av de komfortable nivåene av OPECs reserveproduksjonskapasitet, mener vi imidlertid at det må oppstå betydelige forsyningsforstyrrelser før vesentlig høyere oljepriser kan bli sett», skriver analytikerne.

Fanget prisnivå

I en rapport fra SEB skriver analytiker Ole R. Hvalbye at oljeprisen for tiden er fanget mellom et «bearish» sentiment drevet av geopolitiske utviklinger og økonomiske bekymringer, særlig fra Kina, og sterkere signaler fra det fysiske markedet.

«Det nylige prisfallet reflekterer markedets usikkerhet, med en potensiell våpenhvile i Gaza og Kinas økonomiske problemer som legger til kompleksiteten. Når vi ser fremover, kan Brent-olje sannsynligvis teste et nytt årlig lavpunkt, ettersom de bearish sentimentene overgår de bullish på kort sikt. Likevel forventes en oppgang lenger fremme», heter det i rapporten.

Å være «bearish» vil si å vente at en verdi skal falle eller tape seg. Å være «bullish» er det motsatte, å vente at noe skal stige.