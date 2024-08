Åpner opp tosifret etter tall

Sea1 Offshore (tidligere Siem Offshore) presenterte regnskapstallene for andre kvartal tirsdag kveld.

«Andre kvartal viste generell styrke for segmentet offshore støttefartøy fremover, med flere kontrakter og transaksjoner som vitner om optimisme i markedet,» heter det i kvartalsrapporten.

Selskapet vedtar å betale ut 5 kroner i utbytte i september.

Sea1-aksjen stiger 11,5 prosent til 32,40 kroner ved børsåpning.

Satser på ankerhåndteringsskip

Sea1 hadde per 30. juni 26 fartøy, men solgte 9 fartøy den 5. juli, og har dermed en flåte på 17 fartøy. Flåteutnyttelsen havnet på 87 prosent for kvartalet, ned fra 89 prosent i 2023. I tillegg utfører selskapet skipshåndteringstjenester for 12 fartøy. Mot 2026 vil selskapets flåte bestå av 81 prosent AHTS (ankerhåndteringsskip) og 40 prosent subsea.

Inntektene for selskapet havnet på 107,6 millioner dollar, hvorav subsea genererte 55,7 millioner, AHTS-segmentet stod for 30,6 millioner, forsyningsskip (PSV) utgjorde 13,0 millioner, og til slutt stod andre fartøy for 2,8 millioner. Selskapet rapporterte 88,79 millioner i inntekter i samme periode i fjor.

Selskapet rapporterte 159,12 millioner i reversering av nedskrivninger, hvorav AHTS-skip reverserte tidligere nedskrivninger med 130,2 millioner.

Dermed havnet resultatet etter skatt på 160,22 millioner, langt bedre enn samme periode i fjor på 30,19 millioner.

– Godt posisjonert

«Markedet i Nordsjøen var på linje med fjoråret, men litt under forventningene på grunn av lavere boreaktivitet enn forutsagt, noe som påvirket spotmarkedet for AHTS og PSVer negativt.»

«Selskapet er godt posisjonert for å konkurrere med sine konkurrenter basert på sin moderne flåte, sterke balanse, kvalitetsordrebok, sterke operasjonelle resultater, positive omdømme og dets dokumenterte evne til å tilby sysselsetting på global skala både innen fossil og fornybar energisektor.»