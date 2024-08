I juli ble Altrad Group storeier med rett under 25 prosent i Beerenberg. Nå legger konkurrenten inn et bud på 41,50 kroner pr. aksje, ifølge en børsmelding onsdag morgen. Det priser selskapet til rett over 1 milliard norske kroner.

Altrad har 60.000 ansatte fordelt på 380 datterselskaper. Selskapet eier blant annet Beerenberg-konkurrenten Linjebygg og Stork UK, som driver vedlikeholdsarbeid på britisk sokkel i Nordsjøen.

Styret i Beerenberg har enstemmig besluttet å anbefale selskapets aksjonærer å akseptere budet. Selskapets rådgiver, Sparebank 1 Markets, konkluderer med at budet på 41,50 kroner er rettferdig.

Dobling siden notering

Beerenberg gikk på børs i oktober i fjor til 18 kroner. Siden den gang har pilene kun pekt oppover og etter tirsdagens oppgang er kursen mer enn doblet til over 37,60 kroner.

Selskapets nest største aksjonær, Sindre Ertvaag gjennom Camar Invest, har forpliktet seg til å akseptere budet.

– Siden vi børsnoterte Beerenberg for mindre enn ett år siden, har selskapet levert sterke resultater og skapt verdi for aksjonærene sine. Nå har selskapet mottatt et tilbud fra Altrad om å slå seg sammen, noe som vil gi selskapet muligheten til å utvikle seg i en global gruppe. Tilbudsprisen på 41,5 kroner pr. aksje representerer mer enn en dobling av verdien siden børsnoteringen, sier styreleder Geir Magne Aarstad i en melding.

Analytiker traff blink

SÅ DET KOMME: analytiker Bård Rosef, Pareto Securities. Foto: Iván Kverme

I forrige uke spekulerte analytiker Bård Rosef i Pareto Securities i at det kunne komme et bud fra Altrad, nettopp på grunn av at konkurrenten kjøpte seg opp. Han jekket kursmålet på aksjen opp til 50 kroner, men mente at man «fint kunne argumentere for enda høyere verdsettelse» i forbindelse med et bud.

– Budet ser etter vårt syn attraktivt ut for kjøperen, skriver Pareto i en oppdatering onsdag morgen.

Budet tilsvarer 4,2 ganger EV/EBITDA og en kontantstrømavkastning på 15,2 prosent før eventuelle synergier, skriver meglerhuset.

Leverte tall

Et kvarter før budet la Beerenberg frem sine resultater for andre kvartal. Det viste en omsetning på 802 millioner korner, og et driftsresultat før av- og nedskrivinger (EBITDA) på 84 millioner kroner. Ordreinntaket i kvartalet endte på 510 millioner kroner, og ved slutten av juni stod ordreboken i 10,3 milliarder.

Selskapet guider et EBITDA-resultat på mellom 280 og 300 millioner kroner inneværende år.