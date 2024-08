Goldman nedjusterer – parlamentsmedlem advarer om krig

Brent-kontrakter for levering i oktober er flat i 10-tiden onsdag til 77,17 dollar. WTI-olje for oktober er ned 0,1 prosent til 73,09 dollar.

I likhet med DNB Markets' prognoser er Goldman Sachs-analytikerne Grigsby og Struyven ute med en oppdatering om oljemarkedet tirsdag, med særlig fokus på kinesisk olje-risiko. Den potensielle våpenhvilen i Gaza og Ukraina-offensiven tynger også.

Kina tilter mot nedsiden

Analytikerne har gjort et dypdykk i den kinesiske økonomien og ser en kraftig nedgang i veksten for oljeetterspørselen fra landet. For første halvår i 2024 spår de at oljeetterspørselen fra landet ble svekket med 200.000 fat daglig. Samtidig ser de negativ år-over-år-vekst denne sommeren.

Overgangen fra olje til kraft (via elbiler) og naturgass forklarer mesteparten av fallet på 200.000 fat daglig, sammenlignet med 2016-2019, heter det.

«Myk oljeetterspørsel fra Kina og nedsiderisiko for Kinas BNP-vekst styrker vårt syn om at risikoene heller mot nedsiden.»

Skulle Kinas etterspørsel forbli flat, tror analytikerne at Brent-prisen vil være 81 dollar ved slutten av 2025. Hvis denne nedsiderisikoen materialiserer seg, spår analytikerne Brent på 68 dollar.

Geopolitikk

Konsekvensene av Ukrainas offensiv i Kursk skaper stor usikkerhet, og Putin har uttalt at dette utgjør en «eksistensiell trussel». Den britiske avisen The Times skriver: «Britisk utstyr har spilt en sentral rolle i Ukrainas nye offensiv, og britisk personell har i to år tett rådgitt det ukrainske militæret på en skala som ingen andre land har matchet.» Det russiske parlamentsmedlemmet Mikhail Sheremet sa at «tilstedeværelsen av vestlig militærutstyr» i angrepet betyr at «verden er på randen av en tredje verdenskrig», ifølge nyhetsbyrået.

Våpenhvilen mellom Israel og Hamas har vært mye i media den siste tiden. New York Times rapporterer: «Biden-administrasjonen uttrykker optimisme om våpenhvile, men israelske og Hamas-tjenestemenn gir derimot uttrykk for en annen tone. Begge sider har avvist ideen om at en avtale kan være nært forestående.»