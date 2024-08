Venter videre rateoppgang i riggmarkedet

Høyere rater var medvirkende til at Odfjell Drilling leverte et godt andre kvartal.

Av inntekter på 191 millioner dollar, fikk riggselskapet et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 85 millioner dollar.

På bakgrunn av resultatene, har selskapet besluttet å betale et utbytte på 14,4 millioner dollar. Det tilsvarer 0,06 dollar pr. aksje, eller 63 øre med onsdagens valutakurs.

Odfjell Drilling (Mill. USD) 2.kv/24 2.kv/23 Driftsinntekter 191,3 183,8 Driftsresultat 42,4 39,8 Resultat før skatt 19,7 13,0 Resultat etter skatt 16,4 11,4



Selskapet fortsatte også å bygge ordrebok, og ved utgangen av kvartalet hadde riggselskapet en ordrereserve på 2,1 milliarder dollar.

Blant annet ble det inngått en avtale med Equinor om utleie av Deepsea Aberdeen for boring av åtte brønner til en samlet kontraktverdi på 121 millioner dollar i kvartalet.

I andre kvartal startet også det periodiske vedlikeholdet på riggen «Deepsea Atlantic», noe som er blitt fullført i tredje kvartal på tid og budsjett. Riggen skal nå inn på en kontrakt til en høyere rate enn tidligere.

– Med økt ordrereserve for flåten som vi eier selv, er alle våre rigger fullbooket med faste kontrakter til minst midten av 2026. Derfor er vi svært optimistiske til vår evne til å generere fri kontantstrøm fremover, sier konsernsjef Kjetil Gjerstad i Odfjell Drilling i kvartalsrapporten som ble lagt frem onsdag.

Selskapet mener det er grunn til å vente gode dagrater også fremover, og ser for seg at ratemomentumet vil øke de kommende måndene og årene, særlig i kjernemarkedet Norge. I Norge ser Odfjell Drilling flere muligheter for nye kontrakter.

I det internasjonale markedet ser selskapet tilgjengelige korttidskontrakter fra 2025, særlig i Vest-Afrika, men det venter samtidig en økning i antall lengre kontrakter litt lenger frem.