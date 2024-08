Verdens største solenergifelt godkjent av australske myndigheter

Solcellefeltet skal ligge i et avsidesliggende område i det nordlige Australia, og har som mål å levere opptil 6 gigawatt (GW) fornybar energi. Håpet er at solcellefeltet skal være i drift fra rundt 2030.

Det vil bidra til å gjøre Australia til en supermakt innen fornybar energi, mener miljøminister Tanya Plibersek.

– Dette massive prosjektet er et en generasjonsdefinerende type infrastruktur. Det vil være det største solcellefeltet i verden, sier hun i en uttalelse onsdag i forbindelse med at australske myndigheter ga de nødvendige miljøgodkjenningene.

124 kvadratkilometer

Planen fra selskapet SunCable er å bygge solceller over et område på 124 kvadratkilometer. Til sammenligning strekker Benban solpark i Egypt seg over 37 kvadratkilometer, noe som gjør den godt synlig fra verdensrommet.

I De forente arabiske emirater er solparken Al Dhafra 21 kvadratkilometer stor, et område som er omtrent en femdel av Frankrikes hovedstad Paris.

SunCables plan er at feltet skal frakte strøm til den australske byen Darwin via en luftkabel, for så å frakte strøm videre til industrikunder i Singapore via en sjøkabel på hele 4.300 kilometer. 4 av de 6 gigawattene feltet ventes å produsere, er øremerket husholdninger, mens de siste to skal sendes til Singapore.

– Milepæl

SunCable-sjef i Australia, Cameron Garnsworthy, kaller godkjenningen fra australske myndigheter for en milepæl for prosjektet. Men det er fortsatt mye som gjenstår før det kan bygges.

Blant annet trengs det godkjenninger fra Singapores energimarkedsmyndighet, Indonesias myndigheter og den australske urbefolkningen.

– SunCable vil nå fokusere på neste planleggingsstadium for å fremme prosjektet mot en endelig investeringsbeslutning innen 2027, sier Garnsworthy.

Solkappløp

Selv om australiere er blant verdens mest entusiastiske brukere av solcellepaneler på husene sine, har myndighetene vært nølende med å iverksette store prosjekter innenfor fornybar energi.

I 2022 utgjorde fornybar energi 32 prosent av Australias totale elektrisitetsproduksjon, ifølge tall fra myndighetene. Til sammenligning utgjorde kullkraft 47 prosent. Australia er også en av verdens største eksportører av kull og gass.