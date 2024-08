Agilyx vurderer rettet emisjon på 87 millioner dollar

Agilyx vurderer å hente inn et bruttoproveny på om lag 87 millioner dollar for å fullfinansiere Agilyx' pro rata-andel av et andre Cyclyx Circularity Center (CCC#2) og tilhørende arbeidskapitalkrav.

Dette fremgår i en børsmelding onsdag ettermiddag.

Den fullt forpliktede finansieringspakken inkluderer en rettet emisjon på 40 millioner dollar av nye aksjer i selskapet, som er fullt ut underskrevet av eksisterende aksjonærer.

Emisjonen er støttet av store aksjonærer, inkludert Saffron Hill Ventures (SHV) og Corvina Holdings.

I tillegg vil emisjonen dekkes av en garantert gjeldsfinansiering på 40 millioner dollar av DNB Markets og en usikret kredittfasilitet på 7 millioner dollar gitt av SHV.

SHV er selskapets største aksjonær og er et selskap grunnlagt av Agilyx' administerende direktør Ranjeet Bhatia.

– Vil fjerne en stor flaskehals for hele plastresirkuleringsindustrien

Selskapet kunngjorde i oktober 2023 byggingen av sitt første Cyclyx Circularity Center (CCC #1). Anlegget, som bygger på prosessen av å kategorisere avfall og levere etterbruksmateriale for plastavfall til resirkuleringsindustrien, har en produksjonskapasitet på 178.000 tonn per år.

CCC #1 er fortsatt under bygging og har en forventet oppstart i midten av 2025. CCC#2 vil være identisk med det første senteret, og forventes operativt i første halvdel av 2026.

Når CCC#1 og CCC#2 er i drift, vil de samlet produsere over 200.000 tonn råmateriale for avansert gjenvinning og 100.000 tonn råmateriale for mekanisk gjenvinning. Dette er med på å danne grunnlaget for en rask utvidelse av et bransjestøttet CCC-nettverk.

– Dette er et sentralt øyeblikk for Agilyx når vi fokuserer på det enorme potensialet ved å levere råmateriale for plastavfall til resirkuleringsindustrien, sa adm.direktør, Ranjeet Bhatia.

I tråd med selskapets økte fokus på Cyclyx-utvidelsen, har selskapet til hensikt å opprettholde sin notering i Oslo samtidig som det forfølger en dobbelnotering på Nasdaq-børsen i New York, som for tiden forventes å være fullført i løpet av 2025.

– Cyclyx er fullstendig teknologiagnostisk, noe som betyr at vi vil bidra til å fjerne en stor flaskehals for hele plastresirkuleringsindustrien, uavhengig av konverteringsteknologi, sa Bhatia videre.



Partnere til Cyclyx – Agilyx, ExxonMobil og LyondellBasell – forventes å investere hver sin pro-rata andel for å fullt finansiere for det andre produksjonssenteret.