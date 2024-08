Jekker opp utbyttet

– De fundamentale markedsforholdene er fortsatt sterke, og vi forventer at dette vil fortsette, sier Odfjell Technology-sjef Simen Lieungh, som mener selskapets sterke balanse gjør det godt posisjonert for vekst også i årene som kommer.

Torsdag la oljeserviceselskapet med aktiviteter innen brønntjenester, plattformboring, ingeniørvirksomhet og fornybarinvesteringer frem sin rapport for andre kvartal. Den viste at selskapet hadde inntekter på 1.359 millioner kroner og fikk et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 221 millioner. Det tilsvarer en vekst på henholdsvis 7,8 og 4,2 prosent sammenlignet med andre kvartal i fjor.

Selskapet satt igjen med et overskudd på 88 millioner kroner, noe som er 11,3 prosent høyere enn for et år siden.

Styret i Odfjell Technology har samtidig besluttet å betale et utbytte på 45 millioner kroner etter andre kvartal, tilsvarende 1,14 kroner pr. aksje.

Til sammenligning var utbyttet på 35 millioner kroner for et kvartal siden, tilsvarende 0,89 kroner pr. aksje.

Dette hjalp imidlertid lite på aksjekursen, som falt markert utover dagen uten at noen av analytikerne som Finansavisen var kontakt med hadde noen forklaring på nedturen. Torsdag ettermiddag hadde Odfjell Technology-aksjen falt nærmere 7 prosent til 53,80 kroner, noe som priser selskapet til 2,14 milliarder kroner. Aksjen har falt 14 prosent den seneste måneden, og siden årsskiftet er den ned 3 prosent.

Ved utgangen av kvartalet hadde Odfjell Technology en ordrereserve på 13,4 milliarder kroner. Selskapet hadde likvide midler på 578 millioner kroner og en netto rentebærende gjeld på 525 millioner. Selskapets gjeldsgrad var 0,73.