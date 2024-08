Trenger du kvittering?

Debattinnlegg: Trond Fjørtoft, gründer i KortreistVed

Av ukjent grunn gjør norske skatteregler det mulig for en person å produsere og selge ved helt skattefritt for inntil 50.000 kroner i året uten å måtte betale merverdiavgift (mva). Alle andre seriøse næringsdrivende vedprodusenter må selvsagt legge 25 prosent mva på sine priser i det samme markedet og skatte av et eventuelt overskudd. Kan du se for deg at rørleggere og snekkere over hele landet måtte konkurrere med andre leverandører som alltid priset seg 25 prosent under? Neppe.

Trond Fjørtoft. Foto: KortreistVed

Hvor mye som kommer fra «privatpersoner som selger for inntil 50.000 kroner» og hvor mye som kommer fra vedprodusenter som er næringsdrivende er det ingen som vet. Det finnes ingen offisiell statistikk. Skatteetaten vet det i alle fall ikke. Det er likevel liten tvil om at denne ordningen med «privatprodusert ved» har åpnet for – og holdt i live – et stort svart marked for ved i Norge. Rapporterer alle bønder hele sitt salg av ved landet over?

Mange selgere som omsetter for langt over 50.000 kroner årlig kan gi rabatt på minst 25 prosent (slipper mva), og putter all fortjenesten uten skatt rett i egne lommer. Kanskje du som vedkjøper ikke har tenkt helt gjennom konsekvensene av å handle ved uten faktura og mva? Da er du dessverre med på å sørge for en urimelig, skjev og ødeleggende konkurranse for en hel grønn næring. Og i siste instans – for oss alle.

Vi gror igjen av skog i Norge, men høster utrolig nok bare 40 prosent av den årlige tilveksten

Salg uten mva og skatt står i sterk og urettferdig motsetning til seriøse næringsdrivende som investerer i kostbart produksjonsutstyr og ønsker å satse i energimarkedet. De søker å skape en næringsvei med en fornybar råvare, som vi til gjengjeld har svært mye av her i Norge. Vi gror igjen av skog i Norge, men høster utrolig nok bare 40 prosent av den årlige tilveksten.

Les også Norsk vindsatsing kan få 100 millioner fra EU Norske Kitemill har fått 30 millioner kroner i støtte fra EU denne uken. Om selskapet klarer å hente 100 millioner, vanker det nye 100 millioner i egenkapital fra EU.

Åpner batterifabrikk – ber om mer støtte Fredag ble Norges første fullskala batterifabrikk, Morrow, omsider åpnet. Der ba de om nye 1,5 milliarder i lån fra staten, for å få fabrikken til å gå rundt.

Hvorfor ikke behandle kjernekraft og havvind likt? Kampen om å kare til seg subsidier har gjort energibransjen til en lobbykonkurranse der hvem du kjenner er viktigere enn hva du ønsker å gjøre, skriver Håvard Kristiansen i Norsk Kjernekraft.

La oss gjette litt og anta at cirka 10 prosent av veden i Norge er egenprodusert, og at cirka 10 prosent er importert. Antagelig går minst 50 prosent «over disk» og omsettes med mva og skatt. Da har vi igjen 30 prosent – som muligens er omsetning i gråsoner uten mva og skatt til fellesskapet. 30 prosent av 5,6 milliarder kroner (ifølge Statistisk sentralbyrå) er cirka 1,6 milliarder kroner. Om vi så beregner bruttoverdi av mulig tapt merverdiavgift, kommer vi til cirka 400 millioner kroner årlig (nettotapet etter avregning mot inngående mva vil bli lavere). Et slikt årlig tap ville kunne finansiere mange lærerstillinger, gitt!

Det er bedre med én vedstabel i boden enn ti subsidierte vindmøller på taket

Dersom vi skal klare å bygge en seriøs fornybar næring – i fremtidens energimarked i Norge og Europa – må både produsenter og forbrukere/kjøpere ta steget ut fra denne ukulturen. Sammen vil vi da skape god og mer forutsigbar næringsutvikling og mange flere arbeidsplasser – særlig i distriktene, der råvarene finnes. Hvor er Skatteetaten her, mon tro?

Det er bedre med én vedstabel i boden enn ti subsidierte vindmøller på taket. Norske vedprodusenter trenger ikke subsidier. De trenger bare at staten regulerer bort de produsentene som opererer helt uregulert i det svarte markedet.

Trond Fjørtoft

Gründer i KortreistVed