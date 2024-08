Gir (litt) etter for utbyttepresset

«Selskapet fortsetter å evaluere muligheter, men investorer bør forvente ytterligere utdelinger dersom disse mulighetene ikke materialiserer seg,» heter det i rapporten.

– Ser dere på muligheter primært innen offshore supply?

– Jeg kan ikke gå inn på konkrete muligheter. Men selskapet ble opprettet for å eie OSV-fartøyer, så det er naturlig at vi ser på muligheter innenfor dette og tilliggende områder, sier Nes.

– Er det planer om å betale ut mer til aksjonærene i også Saga Pure og S.D Standard ETC, eller har dere andre planer for disse selskapene?

– Nevnte selskaper er investeringsselskaper, og følgelig i en annen posisjon enn Standard Supply. Planene for disse er fortsatt å forvalte kapitalen med en forsiktig tilnærming til markedene. Finner vi det riktig å betale ut noe til aksjonærene, vil vi informere om det, sier Nes.

Når det gjelder resultatene for Standard Supply i andre kvartal, var det begrenset med fraktinntekter i og med at skipene er solgt. I regnskapet bokførte det en nettogevinst på 12,8 millioner dollar fra salget, noe som bidro til et regnskapsmessig overskudd på 13,3 millioner dollar.

Unfair

Standard Supply var et av selskapene som aksjeinvestor Brandeggen kalte «sjarlatanselskap», sammen med Aker, Spetalen-selskapene Saga Pure og S.D. Standard og flere andre.

Dette er selskaper hvor han mener styremedlemmene synes å opptre unfair mot aksjonærfellesskapet og til fordel for større aksjonærer, eller der styret har unnlatt å gi aksjonærene helt vesentlig informasjon.

For flere av selskapene handlet det om fravær av utbyttebetalinger.

– Gjennom mange år har det vært mange styremedlemmer som bærer preg av at de jobber for en enkeltaksjonær og ikke alle aksjonærene. Man blir ikke informert, og det gjøres ikke ting som åpenbart er til fordel for aksjonærene. Det handler også om enorme lønninger, som i Jinhui, sa Brandeggen, som nå altså ikke lenger kaller Standard Supply et «sjarlatanselskap».