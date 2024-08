Det amerikanske oljeserviceselskapet Halliburton bekrefter at det er blitt rammet av cyberangrep, ifølge Reuters.

Selskapet opplyser at en «uautorisert tredjepart» har fått tilgang til visse av selskapets systemer, og at det har igangsatt en intern etterforskning og utført beskyttelsestiltak.

Ifølge USAs energidepartementet har ikke Halliburton-hendelsen hatt noen påvirkning på energitjenester.

Reuters meldte om cyberangrepet allerede onsdag, med henvisning til egne kilder.

Halliburton har virksomhet i mer enn 70 land, inkludert Norge, og har over 40.000 ansatte globalt. I fjor hadde selskapet et driftsresultat på over 4 milliarder dollar av en omsetning på 23 milliarder dollar.