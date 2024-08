Danske Bank: Aksjen bør kunne stige 40 prosent

Torsdag falt Odfjell Technology nesten syv prosent etter selskapets kvartalspresentasjon. I andre kvartal hadde selskapet inntekter på 1,36 milliarder kroner og fikk et EBITDA-resultat på 221 millioner, noe som tilsvarer en vekst på henholdsvis 7,8 og 4,2 prosent sammenlignet med andre kvartal i fjor.

Utbytte

Styret i Odfjell Technology har samtidig besluttet å betale et utbytte på 45 millioner kroner etter andre kvartal, tilsvarende 1,14 kroner pr. aksje.

«De fundamentale markedsforholdene er fortsatt sterke, og vi forventer at dette vil fortsette», uttalte Odfjell Technology-sjef Simen Lieungh da tallene ble lagt frem.

En god kjøpsmulighet

Danske Bank-analytiker Jørgen Andreas Lande er godt fornøyd med kvartalsrapporten, og beskriver dagens aksjekurs som en god kjøpsmulighet.

Han mener tallene viser at vekstcaset er intakt, og hever forventet resultat pr. aksje for 2024 med åtte prosent. For årene 2025-2026 øker han EBITDA-estimatene med henholdsvis to prosent og tre prosent.

Lande understreker at veksthistorien er nært knyttet til internasjonal ekspansjon, ikke bare i USA, men også Indonesia og Brasil, der ledelsen melder at forhandlingene går fremover.

Resultatet vil svinge

«Selv om resultat pr. aksje slo konsensus fra FactSet med 30 prosent, opplevde Odfjell Technology svakere kvartalsvis vekst enn vanlig for andre kvartal. Etter vår mening skyldtes dette utelukkende Well Services, som ble negativt påvirket av et høyt antall riggflyttinger og periodisk vedlikehold, noe som også tynget segmentets EBITDA. Dette vil svinge, og er en del av offshore-operasjoner», skriver Lande i en ny analyse.

Danske Bank anbefaler kjøp av Odfjell Technology, og opererer med et kursmål på 75 kroner.

Fredag omsettes aksjen for 53,20 kroner, ned 1,1 prosent. For at kursmålet skal innfris, må aksjen stige 41 prosent.