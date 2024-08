STAVANGER: – Det har gått sport i å kritisere den aktivitetspakken, sier toppsjef Karl Jonny Hersvik i AkerBP.

Det han referer til som aktivitetspakke er på folkemunne kjent som Solberg-regjeringens oljeskattepakke. Formålet med pakken, som ble ferdigstilt i 2020, var å sørge for at oljeselskapene kunne få raskere igjen på skatten for investeringer på norsk sokkel, slik at det ble frigjort mer penger til å sette i gang nye prosjekter.

Nå ønsker Hersvik seg en ny pakke.

– Hvis du ser på aktivitetspakken akkurat nå, så går det som det griner, sier han til Finansavisen, og fortsetter:

– Mitt poeng er at når du kommer til 2025-2026, og dagens prosjekt forlater verftene, så er spørsmålet hva skal du fylle opp med. I stedet for å vente til vi står der med tomme verft, når vi også vet at det tar lang tid å få opp nye prosjekter, er det mye bedre å handle nå.

Dersom det ikke gjøres tiltak i dag, frykter oljetoppen at vi kan få en situasjon lignende oljekrisen.

– Forskjellen er at nå vet vi at det kommer. Det er defor jeg kaller det en varslet krise.

– Dilemmaet med olje- og gassindustrien, er at vi har en tendens til å gå fra krise til krise. Og denne gangen mener jeg at vi ser hva som skjer. Nå er det grunn til å ta tiltak.

Vil lete mer

Finansavisen møter Hersvik på første dag av årets ONS, der alt fra toppolitikere til internasjonale oljeselskap samles. Sjefen i det Røkke-kontrollerte selskapet vil altså ha gode muligheter til å overbevise politikere om behovet for en ny pakke de neste dagene. Ønskelisten er ikke kort.

– Jeg mener det er tre ting som bør gjøres. Alt areal som kan slippes på norsk sokkel, bør slippes, samtidig som vi trenger en storstilt satsing på fornybarprosjekter i Norge, men jeg skal ikke foreslå rammeverket for det. Det siste er at olje- og gassindustrien også må ta verdikjeden i den andre hånden, drive opp produktiviteten, drive ned kostnadene, og drive ned tiden det tar å utvikle olje.

Nei fra Støre

Statsminister Jonas Gahr Støre vil imidlertid ikke etterkomme Hersviks ønsker.

– Vi er ikke der i dag at vi ser behov for en stor, ny pakke for norsk sokkel. Den har høy aktivitet, og det har vært positivt for økonomien, sier han til DN.

Til avisen fremstår han heller ikke bekymret over Herviks spådom om tomme verft etter 2025.

– Det har alltid vært slik på norsk sokkel at ordrebøkene må etterfylles. Det vil fortsette. Men vi har blant annet sagt at det kommer nye utlysninger innen havvind i 2025, og vi skal også fortsette å skaffe kunnskap om olje- og gassressursene.