– Vi har jo mange tiltak for aktivitet. Vi ønsker å ha en aktivitet på leting på norsk sokkel. Vi ønsker å legge til rette for store arealer utbygging av havvind, som jo er en kjempemulighet for vår leverandørindustri og vår industri langs kysten, sier statsministeren til E24.

Hersvik mener politikere lar seg blende av høy aktivitet i leverandørindustrien, og vil at staten skal gå inn med med frislipp og mer leting på sokkelen, samt store volum av nye fornybarprosjekt.

– Det har jeg ikke planer om, sier Støre.

