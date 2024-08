5. juli opplyste selskapet markedet om at storeier Segulah og AlpInvest ville selge seg ut til 27,00 kroner pr. aksje. Aksjekursen føk opp, og spørsmålet var så hvem som ville komme inn.

Ti dager senere ble det kjent at Altrad Group tok hele blokken. Da ble det spekulert om et mulig oppkjøp fra konkurrenten. Det satte fyr på aksjen som toppet på rundt 39 kroner.

Spekulasjonene viste seg å stemme. Budet kom inn på 41,50 kroner pr. aksje forrige uke. Det mener flere sentrale aksjonærer, med Peter Hermanrud i spissen, er for lite.

– På 41 kroner er det den billigste aksjen i porteføljen min. Det er ekstremt lave multipler. Jeg tror kursen ville stått i minst 40 kroner uten budet, sier han til DN.

På spørsmål om hvordan han har mobilisert svarer han;

– Jeg kjenner mange og det gjør mange andre også, sier Hermanrud, som eier rundt 1,4 prosent av selskapet.

Søndag kveld ble det nemlig kjent i en børsmelding at en aksjonærgruppe, som representerer 31,4 prosent av de utestående aksjene i Beerenberg, planlegger å avslå budet på 41,50 kroner pr. aksje.

Rakk ikke reagere

Hermanrud får støtte fra Pareto Securities-analytiker Bård Rosef, som har satt et kursmål på 50 kroner pr. aksje.

– Prisen ser veldig attraktiv ut for kjøper. Andre kvartal var sterkt og indikerer oppside også ut over vårt kursmål. Det var uheldig at aksjen ikke rakk å reagere på det før budet ble annonsert.

Kvartalsrapporten viste en omsetning på 802 millioner kroner, og et driftsresultat før av- og nedskrivinger (EBITDA) på 84 millioner kroner. Ordreinntaket i kvartalet endte på 510 millioner kroner, og ved slutten av juni stod ordreboken i 10,3 milliarder.

DEKKER: Bård Rosef har en kjøpsanbefaling på 50 kroner pr. aksje. Foto: Iván Kverme

Blandet mottagelse

– Det ser ut til at Altrad kan få utfordringer med å nå målet sitt. Vi tror de ønsker å ta selskapet av børs og konsolidere det i sin plattform som en del av strategien. Med den responsen de har fått, kan det bli vanskelig å oppnå majoritet nå, sier Pareto-analytikeren.

Til tross for motstanden, har selskapets nest største aksjonær, Sindre Ertvaag gjennom Camar Invest, forpliktet seg til å akseptere budet. Totalt har Altrad fått forhåndsaksepter for 44,4 prosent av aksjene i selskapet.

Når det gjelder muligheten for en budkrig, er optimismen begrenset.

– I utgangspunktet ser vi ikke for oss en budkrig, mener Rosef.