Scana-eide PSW Power & Automation har sikret en kontrakt for å designe, produsere og sammenstille en E-House-modul for et offshoreprosjekt i Mexicogolfen, går det frem av en børsmelding mandag.

Modulen skal fungere som et offshore kraftdistribusjonssenter til en subsea-installasjon.

Den nøyaktige kontraktssummen oppgis ikke, men kontrakten defineres som betydelig og i Scanas verden betyr dette mellom 20 og 50 millioner kroner.

Markedet reagerer med å sende aksjen opp 5,5 prosent til 2,70 kroner på Oslo Børs mandag ettermiddag. Scana prises på disse nivåene til drøye 1,2 milliarder kroner.

«Feltutviklings- og modifikasjonsprosjekter krever i økende grad forhåndsmonterte løsninger som er designet og testet før installasjon offshore. Denne tilnærmingen forbedrer prosjektplanleggingens pålitelighet, samtidig som den sparer tid og reduserer kostnader», skriver Scana.

Modulprosjektet starter umiddelbart, og har planlagt levering i tredje kvartal 2025.