– Europa vil være en drivkraft for havvind

Cadeler leverte nesten på linje med forventningene da selskapet offentliggjorde sine resultater for første halvår tirsdag.

Havvindkjempen, med en børsverdi på nesten 25 milliarder kroner, hadde inntekter på 82 millioner euro og et justert driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 22 millioner i årets seks første måneder.

Med en negativ EBITDA i første kvartal, gir det en EBITDA i andre kvartal på 32 millioner euro. Det er 3 millioner euro lavere enn det analytikerne i gjennomsnitt hadde ventet på forhånd, ifølge estimater fra Bloomberg.

– Resultatene våre er nok en gang i tråd med forventningene, noe som viser vårt strategiske fokus på modernisering av flåten og ekspansjon i takt med økende etterspørsel, sier konsernsjef Mikkel Gleerup i Cadeler i kvartalsrapporten.

Selskapet opprettholder guidingen fra mars, og venter fortsatt inntekter på 225–245 millioner euro i inneværende år. EBITDA er ventet til 105–125 millioner euro.

Analytikerstanden venter kun å gjøre marginale endringer i sine estimater, viser oppdateringer som flere meglerhus har sendt ut etter halvårtsrapporten fra Cadeler. Både DNB Markets, Jeffries, Danske Bank og SEB har en kjøpsanbefaling på Cadeler-aksjen.

Tirsdag ettermiddag hadde aksjen falt rundt 3 prosent til like over 68 kroner. Aksjen har steget over 80 prosent det seneste året, og er opp 45 prosent bare i år.

Rekordhøy ordrebok

Cadeler har en flåte på fem skip for transport og installasjon av havvindturbiner, og har ytterligere seks skip under bygging. Selskapet opplever god interesse blant kundene for å inngå kontrakter.

– Vi er klare for å møte en raskt voksende etterspørsel i markedet, på linje med det vi har lovet investorene .(..) Den stigende etterspørselen gjenspeiles i vår rekordhøye ordrereserve, sier Gleerup.

Cadelers ordrebok fortsetter å vokse, og ved utgangen av kvartalet hadde selskapet en ordrereserve på 1,93 milliarder euro. Det er en økning på 566 millioner euro sammenlignet med et år tidligere. 86 prosent av ordreboken er med kunder hvor det er tatt en endelig investeringsbeslutning.

Selskapet mener utsiktene i havvindsektoren har holdt seg positive gjennom 2024, og viser blant annet til en positiv utvikling i makroøkonomien. I Europa ventes det vekst.

«EUs strategi for fornybar energi til havs, og økt innsats fra myndigheter andre steder, vil akselerere utbyggingen av vindkraft for at man skal nå klimamålene. Spesielt Europa vil være drivkraften for havvind, og forventes å oppleve betydelig vekst, samtidig som nye regioner også er klare for markedsutvidelse,» skriver Cadeler i kvartalsrapporten.