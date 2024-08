Morrow Batteries har inngått en intensjonsavtale med det statlige byrået for energieffektivitet og energisparing i Ukraina (SAEE), opplyser selskapet tirsdag.

Avtalen gjør det mulig for Morrow å levere LFP-battericeller for batterienergilagringssystemer (BESS) for å styrke det ukrainske energisystemet.

Behov for stabil kraft

Ukraina er jevnlig rammet av strømbrudd og uregelmessig strømforsyning på grunn av de russiske angrepene, og landet har direkte behov for stabil kraft for å beskytte sivilbefolkningen og opprettholde sikkerheten til det ukrainske samfunnet. De har derfor et vedtatt mål om å bygge et distribuert BESS-nett.

– Vi er stolte over å ha blitt valgt som en foretrukken partner av SAEE. Våre LFP-battericeller for BESS-løsninger kan underlette belastningen for det ukrainske folket noe ved å redusere strømbrudd., sier adm. direktør Lars Christian Bacher i Morrow Batteries.

Ifølge Bacher kan Morrow starte leveranser av battericeller fra første kvartal 2025. Leveransene skal kunne nå GWh-nivåer, men de eksakte volumene ennå ikke er avtalt.

– Tilgang til batterier produsert av europeiske leverandører er en kritisk faktor for å bygge mindre sårbare nett og for å sikre batterier for mobile løsninger, sier leder for SAEE Anna Zamazeeva.

Starter masseproduksjon i fjerde kvartal

Partene sier de vil jobbe tett for å modne intensjonsavtalen så snart som mulig. Endelig kontrakt skal tildeles basert på fremtidige autonome forhandlinger og kan involvere eksterne økonomiske givere, vitenskapelige forskningsinstitusjoner og organisasjoner, myndigheter og andre fond.

Litiumjernfosfat (LFP) battericellene vil bli produsert ved Morrow batterifabrikk i Arendal, samt Morrows neste fabrikk i Arendal, gigafabrikken Eyde I.



Morrow Batteries har siden november i fjor sendt LFP-prøver til potensielle kunder for testing og validering, og vil starte med masseproduksjon ved sin første fabrikk Morrow Cell Factory (MCF) i fjerde kvartal.