Det omfatter blant annet et redningshelikopter stasjonert i Hammerfest og flere fartøy, skriver Equinor i en pressemelding.

Havindustritilsynet har gitt samtykke til etablering av områdeberedskapen, som blir operativ fra 1. januar.

– Dette vil bidra til økt sikkerhet og styrket beredskap også for fiskeriene og andre som ferdes på sjøen i dette området. Blant annet skal vi bygge et nytt beredskapsfartøy som vil utgjøre en forskjell. Vi har samarbeidet med fiskeflåten om beredskap i Barentshavet siden oppstarten av Goliat der vi er lisenspartner, sier direktør for utforskning og produksjon nord, Grete B. Haaland i Equinor.

(NTB)