I en analyse fra Danske Bank med tittel «Keep calm and drill more wells» skriver analytiker Vidar Skogset Lyngvær at Aker BP fortsatt anses som en attraktiv investeringsmulighet, til tross for forventet produksjonsnedgang på Sverdrup-feltet. Lyngvær forventer at midlertidig svak fri kontantstrøm (FCF) i 2025-26 vil bli mer enn oppveid av vekst i 2027-28. Han opprettholder kjøpsanbefalingen, men nedjusterer kursmålet til 330 kroner fra tidligere 340 kroner for å reflektere utbetalte utbytter.

Analysefakta Aksje: Aker BP Meglerhus: Danske Bank Anbefaling: Kjøp (Kjøp) Kursmål: 330 (340)

Lyngvær påpeker at Aker BP har underprestert sammenlignet med tilsvarende selskaper i år, hovedsakelig grunnet bekymringer rundt produksjon. Han forventer at selskapet vil nå sin guiding for 2024, og ser på bekymringene knyttet til Sverdrup som overdrevne. Selskapet er godt posisjonert for å nå produksjons- og investeringsmålene for 2024, med vekst frem mot 2028 som en faktor som kan bidra til kursoppgang.

Analytikeren ser Aker BP som en høykvalitets produsent på norsk sokkel, som handles til en rabatt, og forventer at aksjene vil revurderes ettersom markedet får større tillit til produksjonsprofilen.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.