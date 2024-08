Som følge av usikkerhet knyttet til effektene av regjeringsskiftet i Storbritannia, er flere planlagte borekampanjer utsatt eller suspendert.

Ved utgangen av andre kvartal hadde Dolphin Drilling en samlet ordrebok på 431 millioner dollar.

Dolphin Drilling (Mill. USD) 2.kv/24 1.kv/24* Driftsinntekter 16,4 10,1 Driftsresultat −10,0 −20,2 Resultat før skatt −13,7 −16,8 Resultat etter skatt −14,1 −16,8 * Første kvartal i år. * Første kvartal i år.

Nigeria-exit og kontrakter

Dolphin Drilling, med blant andre Øystein Stray Spetalen og Strategic Value Partners på eiersiden, hadde inntekter på 16,4 millioner dollar og fikk et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på -6,3 millioner i årets andre kvartal.

Selskapet satt igjen med et resultat før skatt på -13,7 millioner dollar.

– Kvartalet er først og fremst preget av at vi har fått Nigeria ut av bøkene og at vi har fått alle riggene på kontrakt, så vi er rimelig happy, sier Dolphin Drilling-sjefen.

Han er også komfortabel med kontantsituasjonen.

I april trengte selskapet påfyll og hentet 40 millioner dollar i egenkapital. Ved utgangen av andre kvartal hadde det kontanter og kontantekvivalenter på 54,5 millioner dollar, hvorav rundt 28,2 millioner er bundet opp.

– Vi har en fornuftig kontantbeholdning, sier Iversen.

– Er planen å forbli et selskap med tre rigger?

– Vi ser alltid på muligheter, både å drifte for andre og konsolidering, svarer konsernsjefen, som sikter høyt med de tre riggene han har.

– Vi har tidligere sagt at riggene tjener mer enn 100.000 dollar pr. dag i gjennomsnitt i EBITDA. Det gir en årlig EBITDA nord for 100 millioner dollar, i et selskap med tre rigger. Det er det punktet vi sikter mot, sier Iversen.