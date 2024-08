Kraftig fall i gasseksporten fra Norge

September-kontrakter for nederlandsk gass er opp 2,8 prosent til 38,7 euro pr. megawattime, tredje dagen med oppgang.

Ifølge Gasscos tall på Bloomberg har gasseksporten fra norsk sokkel falt 12,91 prosent siden starten av august.

Den årlige vedlikeholdsperioden i Nordsjøen er i gang, som forventet, så markedet er ikke overrasket, ifølge Bloomberg. Dette er endringene i gassforsyningen fra norsk sokkel de kommende ukene, flere britiske anlegg/felt reduserer også. Noe data overlapper mellom felt og prosessanlegg:

Vedlikehold norsk sokkel Sted Type Start dato Slutt dato Endring i gass Åsgard Felt 24-aug.-2024 01-okt.-2024 -16.4 mcm/dag Skarv Felt 28-aug.-2024 29-aug.-2024 -8.0 mcm/dag Sleipner Felt 29-aug.-2024 25-sep.-2024 -11.0 mcm/dag Gullfaks Felt 29-aug.-2024 02-sep.-2024 -14.7 mcm/dag Kårstø Prosessanlegg 29-aug.-2024 30-aug.-2024 -47.6 mcm/dag Kårstø Prosessanlegg 30-aug.-2024 20-sep.-2024 -97.6 mcm/dag Gullfaks Felt 02-sep.-2024 04-sep.-2024 -9.4 mcm/dag Nyhamna Prosessanlegg 02-sep.-2024 04-sep.-2024 -53.8 mcm/dag Kollsnes Prosessanlegg 02-sep.-2024 04-sep.-2024 -61.0 mcm/dag Kollsnes Prosessanlegg 03-sep.-2024 13-sep.-2024 -42.0 mcm/dag Kollsnes Prosessanlegg 04-sep.-2025 13-sep.-2025 -78.0 mcm/dag Kollsnes Prosessanlegg 13-sep.-2025 25-sep.-2025 -16.0 mcm/dag Oseberg Felt 12-sep.-2024 16-sep.-2024 -6.5 mcm/dag Gassco & Bloomberg

Skulle det oppstå forsinkelser som i mai-juni, da norske anlegg ble stanset i en periode (Nyhamna, Ormen Lange, Aasta Hansteen), frykter lobbygruppen International Gas Union at det kan svinge mye.

«Betydelige endringer i tilbud eller etterspørsel for gass har potensialet til å forstyrre den nåværende balansen,» skrev IGU i en rapport fra uken, sitert av Bloomberg.

Gasseksporten vil bli «redusert på grunn av korrigerende vedlikehold» også ved Draupner-plattformen, og Gassco uttalte at det er «usikkerhet rundt konsekvensene, tidspunktet og varigheten,» ifølge Bloomberg.

Russland

Det rapporteres at en talsperson i Kreml, Russlands politiske ledelse, har uttalt at Russland undersøker nye måter å levere gass til Europa ettersom Ukraina besluttet å ikke fornye transittkontrakten med Gazprom, som utløper senere i år, ifølge nettstedet News.az.

Det samme blir meldt på X av den arabiske avisen Asharq. Som peker på at en ny rute via Tyrkia kan være aktuelt.

«Ukrainas beslutning om ikke å forlenge avtalen om russisk gassleveranse til Europa vil påføre europeiske forbrukere alvorlig skade,» sier Kreml ifølge Asharq.

Videre hevdes det at: «Europeiske forbrukere vil måtte betale mer for russisk gass når den leveres via alternative ruter enn gjennom Ukraina,» heter det.