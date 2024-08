Så langt i år har Saudi Aramco suspendert 28 oppjekkbare rigger (jack-up) fra å bore i landet. Nå forsøker det saudi-arabiske oljeselskapet å presse ratene ned på de gjenværende boreriggene, samt andre oljeserviceleverandører.

Bedt om reduserte rater

Flere kilder opplyser at Saudi Aramco skal ha bedt riggselskapene om å redusere ratene på rigger som allerede er under kontrakt. Totalt har selskapet 67 oppjekkbare rigger på kontrakt.

Det sender flere jack-up-eksponerte riggselskaper ned på børsen onsdag. Borr Drilling, som har to gjenværende kontrakter med Saudi Aramco, faller mer enn 5 prosent. Shelf Drilling har fire rigger på kontrakt med Saudi Aramco, og aksjen faller drøye 3 prosent.

Begge selskapene fikk suspendert rigger i Saudi Arabia tidligere i år. Siden årsskiftet har Borr Drilling-aksjen falt 14 prosent, mens Shelf Drilling er ned 39 prosent.

Skaper mer usikkerhet

DNB Markets-analytiker Martin Huseby Karlsen i DNB Markets tror dette skaper mer usikkerhet.

– Vi venter at usikkerheten blant investorene vil vedvare når det gjelder jack-up-fokuserte selskaper, sier han.

VENTER MER USIKKERHET: Analytiker Martin Huseby Karlsen i DNB Markets. FOTO: Thomas Bjørnflaten

Siden forsøkene på å redusere ratene også gjelder andre typer selskaper, tror han det vil skape usikkerhet også for litt større deler oljeservicesektoren.

Han peker på at suspensjonene tidligere i år har skapt mer volatile rater i jack-up-markedet, selv om selskaper som Borr Drilling også har klart å oppnå enkelte svært gode rater i etterkant. Samtidig er mange av riggene som er på kontrakt med Saudi Aramco på dagrater som i dag ligger under markedsratene. Derfor tror han i utgangspunktet at riggselskapene bare vil tilby mindre rabatter til Saudi Aramco.

– Dette øker likevel risikoen for at riggselskapene må ta lavere raver, eller at flere rigger blir suspendert, sier analytikeren.

– Kjøpsmulighet

Huseby Karlsen ser derfor ikke bort fra at aksjeinvestorene vil sitte på sidenlinjen, men anser det samtidig som en kjøpsmulighet for dem som ser langt frem.

– Dette kan skape volatilitet i aksjekursene og gi en kjøpsmulighet for langsiktige investorer som ønsker eksponering mot jack-up-selskaper.