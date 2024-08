BW Energy leverte et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBTIDA) på 75,9 millioner dollar i andre kvartal. For første halvår kom EBITDA dermed inn på 185,6 millioner dollar, opp fra 57,8 millioner dollar i samme periode i fjor.

Det mer enn tredoblede EBITDA-resultatet skyldtes i stor grad økt produksjon fra Tortue-, Hibiscus- og Hibiscus South-feltene i Dussafu-lisensen (der BW Energy har 73,5 prosent eierandel) utenfor Gabon og det brasilianske Golfinho-feltet (som eies 100 prosent) etter at eierskapet ble overtatt i slutten av august 2023.

Totale inntekter i første halvår beløp seg til 346,2 millioner dollar, opp fra 169,8 millioner dollar i samme periode i fjor. Netto solgte volumer i perioden var 3,7 millioner fat (inklusive 130.000 fat DMO-leveranser).

10-11 millioner fat netto

Bruttoproduksjonen i halvåret landet på 5,7 millioner fat, hvorav 4,6 millioner fat netto til selskapet.

BW Energy har tidligere varslet om «first oil» fra Hibiscus South tidlig i mars, fem måneder etter det første funnet. Den andre Hibiscus South-brønnen bekrefter ifølge rapporten utvidelsen mot nord med god reservoarkvalitet. Den vellykkede boringen på Hibiscus/Hibiscus South har økt reservene med 23 millioner fat.

Selskapet guider nå en samlet 2024-nettoproduksjon på 10-11 millioner fat fra Gabon og Brasil, basert på den nåværende utviklingsplanen for Hibiscus/Ruche og planlagt vedlikehold og reparasjoner av elektriske, nedsenkbare pumper (ESP). Dette er ned fra tidligere guiding på 10-12 millioner fat, og nedjusteringen skyldes lavere produksjon på Golfinho.

Årlige produksjonskostnader (eksklusive royalty) forventes til 30-35 dollar pr. fat.

«Svært oppmuntret» sjef

Netto driftsinvesteringer estimeres til 350 millioner dollar i år, inklusive Dussufu etter fremgangen for Hibiscus, investeringer i canadiske ReconAfrica (med virksomhet i Namibia og Botswana) og ytterligere pre-FID-studier (FID = endelig investeringsbeslutning) på Maromba i Campos-bassenget utenfor Brasil.

Dette er opp fra tidligere guidede 280-330 millioner dollar, og gjenspeiler økte Dussafu-investeringer.

– Vi fortsetter å øke reservene betydelig i Gabon og bringe disse raskt i produksjon gjennom utvikling til lave kostnader og lav risiko, noe som beviser robustheten i vår fasebaserte modell og det betydelige potensialet i Dussafu-lisensen. Programmet med å bytte ut ESP-ene er i gang, og produksjonen fra de to første brønnene med konvensjonelle ESP-er er svært oppmuntrende, sier BW Energy-sjef Carl K. Arnet i en kommentar.

I Brasil har BW Energy nå bestemt seg for å utsette den såkalte infill-kampanjen på Golfinho grunnet økte kostnader for subsea-utstyr for i stedet å maksimere verdiskapningspotensialet i eksisterende ressursbase.

Markedet reagerer med å sende aksjen ned over 3 prosent på Oslo Børs torsdag formiddag.