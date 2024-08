Pøser penger inn i markedet

Øystein Stray Spetalens Saga Pure har endret fokus fra grønne aksjer til et bredere mandat og solgte unna gamle investeringer i fjor. Hittil i år har egenkapitalavkastningen vært på 3,3 prosent, etter et overskudd på 11 millioner kroner i andre kvartal, ifølge andrekvartalsrapporten.

Rapporten avslører at Saga Pure jekket opp aktiviteten betydelig i løpet av kvartalet, for investeringene økte fra 167,5 til 304,3 millioner kroner, en økning på 136,8 millioner.

Det gjør at kontantbeholdningen, som var på 635 millioner kroner ved utgangen av første kvartal, minsket til 490 millioner kroner. Ved inngangen til året satt Saga Pure på 696 millioner kroner i kontanter. Selskapet har ingen rentebærende gjeld.

Finansavisen har forsøkt å kontakte konsernsjef Espen Lundaas, men han har hittil ikke besvart henvendelsen.

Solgte det siste grønne

Tidligere i sommer skrev Finansavisen at Spetalen skal ha vært kritisk til fremdriften i Heimdall Power, som var Saga Pures siste grønne investering etter vridningen mot andre typer aksjeinvesteringer.

I juli solgte Saga Pure sine Heimdall Power-aksjer tilbake til Heimdall Power for syv kroner per stykke, slik at den samlede salgsverdien endte på 35,2 millioner kroner. Investeringen har vært dårlig for Saga Pure, og i fjor ble det tatt to store nedskrivninger av aksjene på til sammen 69,7 millioner kroner.

Heimdall Power hentet i sommer 260 millioner kroner i en emisjonsrunde hvor det internasjonale energiselskapet Orlen, NRP Zero og Steinsvik-familien kom inn på eiersiden. Dagens storaksjonærer, som Sarsia Seed, Investinor, Hafslund og andre fikk delta med mindre beløp, tilsvarende 95 millioner kroner.