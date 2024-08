Danske Bank: KJØP CADELER - Gode fremtidsutsikter

I en analyse fra Danske Bank skriver analytiker Jørgen Lande at Cadelers rapport for andre kvartal støtter opp under investeringscaset, og meglerhuset opprettholder derfor sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Resultatene for andre kvartal var stort sett som forventet, med inntekter to prosent under estimatet, et EBITDA-resultat som var 10 prosent lavere enn ventet og et resultat pr. aksje som var 20 prosent over forventningene.

Analysefakta Aksje: Cadeler

Meglerhus: Danske Bank

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 80 (80)

Lande mener Cadeler er på rett spor med sine nybyggingsprogrammer, og nevner i den anledning at selskapet utvider sin regionale rekkevidde, blant annet med prosjekter i USA.

Danske Bank gjør noen justeringer i estimatene og tar høyde for litt høyere gjeld, noe som reduserer forventet resultat pr. aksje for 2025. Samtidig velger analytikeren å gjenta kursmålet på 80 kroner.

Lande konkluderer med at fremtidsutsiktene forblir sterke, og Cadelers planer om å utvide virksomheten til drift- og vedlikeholdssegmentet bør kunne støtte videre vekst i inntjeningen på sikt.

Torsdag omsettes Cadeler-aksjen for 69,80 kroner, opp 1,6 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.