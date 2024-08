Grunnrenteskatt for havvind bør innføres nå

Disse kontantstrømskattene fungerer dermed slik at staten i praksis tar på seg en del av investeringskostnadene i et prosjekts tidlige fase gjennom skattefradrag til utbyggeren, for så å få tilsvarende andel av fortjenesten i skatteinntekter etterpå. Dette er en fordel for utbyggerne, som får redusert risiko og redusert behov for kapital i en tidlig fase, og for lønnsomme næringer vil det også være en fordel for staten – altså alle oss som bor og skatter til Norge – ved at vi får høyere skatteinntekter.

Dette systemet ble ikke fulgt ved innføringen av grunnrenteskatt på havbruk og landbasert vindkraft, der man må fremføre underskudd til motregning i fremtidig overskudd. I tillegg ble havbruksskatten innført først etter at næringen ble svært lønnsom, og nå frykter nok mange at det kan skje også den dagen havvind blir lønnsomt.

Hvis vi virkelig tror at havvind blir lønnsomt, bør det innføres grunnrenteskatt på samme måte som for vannkraft- og petroleumsnæringen, og det bør innføres nå. Da tar vi alle sammen en del av risikoen og investeringskostnaden, men vi får det igjen som en slags avkastning på investeringen gjennom en grunnrenteskatt, den dagen havvind blir lønnsomt.

I forbindelse med andre skatteformer har det vært mye snakk om en såkalt samfunnskontrakt. Behovet for forutsigbarhet om skatt for næringslivet bør være en del av en slik samfunnskontrakt. Forutsigbarhet rundt skattesystemet blir også trukket frem som en av de viktigste faktorene for fortsatt investering i fornybar energi i Norge. Derfor er det viktig at en slik grunnrenteskatt – om den skal innføres – kommer i forkant av byggingen av planlagte havvindprosjekter.

Høyres initiativ til utredning av grunnrenteskatt for havvind bør dermed ønskes velkommen, både av næringslivet og av politikere som ønsker norsk næringsliv og Norge vel.

Christine Taaje

Advokatfullmektig

Morten H. Christophersen

Advokat og partner

Begge i RSM Advokatfirma