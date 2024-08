Høyre vil utrede grunnrenteskatt for havvind

– Vi stoler ikke på Støre-regjeringen. Vi frykter at Arbeiderpartiet vil innføre en grunnrenteskatt på havvind med tilbakevirkende kraft så fort denne næringen blir lønnsom, sier Tina Bru, nestleder i Høyre, til DN.

Hun og partikollega Nikolai Astrup påpeker at dagens Ap-ledede regjering har kommet med flere uventede skatteendringer, blant annet på vindkraft på land. De mener derfor at forutsigbarheten en slik skatt kan skape, veier tungt.

Grunnrenteskatten Høyre vil ha utredet, er en såkalt kontantstrømskatt. I praksis fungerer den slik at staten tar på seg en del av investeringskostnadene i et prosjekts tidlige fase gjennom skattefradrag til utbyggeren, for så å få tilsvarende andel av fortjenesten i skatteinntekter etterpå.

Det er også slik oljeskatten fungerer, med en høy skattesats på 78 prosent.

Forslaget er en del av en fersk omstillingsplan partileder Erna Solberg skal presentere onsdag ettermiddag under Arendalsuka.

