Midtøsten-problemer gir svak oljeprisoppgang

Prisen på oktoberkontrakten for et fat med nordsjøoljen Brent har siden midnatt steget 0,3 prosent, til 80,20 dollar pr. fat. Septemberkontrakten for et fat med WTI-oljen har steget 0,2 prosent siden midnatt.

Den stabile oljeprisen skyldes at det settes spørsmålstegn rundt oljetilbudet i Midtøsten. Torsdag var fortsatt over halve Libyas oljeproduksjon – om lag 700.000 fat – fortsatt ute av drift. Ved flere havner har eksporten blitt stanset.

Produksjonstapene fra Libya kan nå mellom 900.000 til 1 million fat pr. dag, og kan vare i flere uker, skriver CNBC.

I tillegg skal Irak ha produsert olje over kvoten avtalt i OPEC+, og tilbudet derfra ventes også å synke. Neste måned planlegges det å kutte produksjonen til mellom 3,85 og 3,9 millioner fat pr. dag.

Fredag slipper oljefraktselskapet Frontline kvartalstall.