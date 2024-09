– Higher for longer, sier riggmarkedsanalytiker Sofia Forestieri i Esgian til Finansavisen.

Det var også overskriften på foredraget hun holdt på ONS-messen i Stavanger i forrige uke.

Bakteppet er et riggmarked som langt på vei har hentet seg inn igjen etter den store nedturen for ti år siden. Men det er bare begynnelsen. Esgian-analytikeren spår at markedet vil styrke seg ytterligere, og at det vil holde seg oppe i lang tid.

– Dagrater og riggverdier skal stige videre. Vi venter en stabil og god etterspørsel, stram tilbudsside og høy riggutnyttelse de neste 15–20 årene, sier hun.

Det bør være musikk i ørene til selskaper som Seadrill, Odfjell Drilling, Ventura Offshore, Paratus Energy, Deep Value Driller, Borr Drilling og Shelf Drilling.

Selv om markedsanalytikeren er optimistisk på riggselskapenes vegne de kommende årene, tror hun ikke nødvendigvis at det vil bli satt nye rekorder på ratefronten.

– Men slik vi ser det kan man komme til å se rater veldig nær nivåene fra før 2014, sier hun.

Da markedet nådde toppen i 2013, oppnådde boreskipene over 600.000 dollar dagen, mens semiriggene fikk dagrater på 500–550.000 dollar.

FÅR MEST BETALT: Boreskip, her representert ved to som nå er eid av Noble. FOTO: EVEN MYHRVOLD

I dag sluttes boreskipene i dypvannsmarkedet rundt til 500.000 dollar pr. dag. Semiriggmarkedet ligger på rundt 380.000 dollar, men nylig er det inngått kontrakter for rigger som borer i værharde områder (harsh environment) på nærmere 500.000 dollar. I jack-up-markedet har de best betalte riggene fått dagrater på 150.000–180.000 dollar, selv etter at Saudi Aramco har suspendert mange kontrakter.

Høy oljeetterspørsel

En av forutsetningene for Forestieris optimistiske syn er at etterspørselen etter olje forblir høy i overskuelig fremtid, og at man derfor trenger å erstatte produksjonsfallet.

Ett av scenariene til Det internasjonale energibyrået (IEA) er at oljeetterspørselen vil fortsette å stige til rundt 102 millioner fat pr. dag ved utgangen av dette tiåret, før den faller bare gradvis i årene etter.

– Verden trenger fossil energi i overgangen til mer fornybar energi fordi det ikke er nok energi til å dekke etterspørselen. Derfor må det bores mer etter olje og gass, sier Forestieri, og fortsetter:

– Det store usikkerhetsmomentet, derimot, er hvor fort man klarer å omstille den globale landbaserte transportnæringen fra fossile til elektriske kjøretøyer. En rask og vellykket dreining kan medføre en rask nedgang i global oljeetterspørsel.