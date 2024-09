Klar med 5 milliarder til grønne prosjekter

Fra og med i dag kan bedrifter kontakte Innovasjon Norge om lån gjennom den nye ordningen Grønn industrifinansiering, skriver regjeringen i en pressemelding.

Ordningen har et totalbudsjett på inntil 5 milliarder kroner, og lån kan utstedes frem til 31. desember 2025.

– Privat kapital skal lede an, men fellesskapet skal også bidra for å akselerere den grønne omstillingen. Nå får Innovasjon Norge en viktig rolle som Norges grønne industribank, og jeg håper mange bedrifter vil benytte seg av denne muligheten, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap).

Lissepasning

Dette kan være svært gunstig for batterifabrikken Morrow i Arendal, som 16. august åpnet Norges første fullskala batterifabrikk. Initiativet er nemlig spesielt rettet mot store industriprosjekter i Norge.

«Morrow har søkt om et lån på 1,5 milliarder kroner gjennom de nye grønne finansieringsordningene som ble vedtatt i årets statsbudsjett», uttalte Lars Christian Bacher, adm. direktør i Morrow, under åpningen av fabrikken. Han la til:

«Med et slikt lån vil fabrikken være fullfinansiert, og vi kan øke produksjonen allerede i høst. Lånet vil være avgjørende for selskapets fremtidige vekst og utvikling».

Grønn bank

Ordningen innrettes som en risikolåneordning, og lån vil gis med elementer av statsstøtte eller på markedsmessige vilkår. Regjeringen har satt av 1,75 milliarder kroner til tapsavsetninger, heter det i meldingen.

– Dette er en låneordning som kan bidra til å løfte nyskapende, grønne, industrielle prosjekter i vekst- og skaleringsfasen. Vi har over lengre tid sett at næringslivet har et stort behov for økt tilgang på risikokapital. Nå kan vi på en enda bedre måte fylle rollen vår som grønn industribank, sier adm. direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.