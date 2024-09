Aker BP har startet Tyrving-produksjon: – Det er skamløst

Tirsdag morgen meldte Aker BP at de har startet oljeproduksjonen fra Tyrving-feltet i Alvheim-området.

Det skjer dagen før en rettssak som kan stanse utbyggingen av oljefeltet starter, skriver VG.

Tyrving er nemlig ett av de tre oljefeltene Greenpeace og Natur og Ungdom (NU) har saksøkt staten for å ha gitt ulovlig tillatelse til.

– Det er skamløst å fremskynde oppstarten til midt under ankebehandlingen, sier Greenpeace-leder Frode Pleym til avisen.

Da den første oljen ble pumpet opp natt til tirsdag, var det omtrent et halvt år før planlagt oppstart. Pressekontrakt i Aker BP, Ole Johan Faret, avviser at det har noe med søksmålet å gjøre.

– Det er staten som er part og ikke oljeselskapene. Bransjen har de godkjenningene vi har og så har staten kommet i en rettssak om rammene for konsekvensutredning. De godkjenningene vi har er gyldige, sier Faret til VG.

Utsatt

I Oslo tingrett vant Greenpeace og NU mot staten på alle punkter. Staten anket saken, som nå skal opp i lagmannsretten.

Før helgen forsøkte Staten å stoppe deler av søksmålet, ved å be lagmannsretten om å ta to av de tre oljefeltene - Yggdrasil og Tyrving - ut av rettssaken. Borgarting lagmannsrett har nå svart at alle tre felt skal behandles, men saken ble utsatt én dag.

De utvinnbare ressursene i Tyrving er estimert til omtrent 25 millioner fat olje. Utbyggingen består av tre brønner og to nye undervannsinstallasjoner, som er knyttet til eksisterende infrastruktur på Øst Kameleon og videre til Alvheim FPSO.

Aker BP er operatør for Tyrving, med Petoro og PGNiG Upstream Norway som partnere.