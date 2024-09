Oljeprisen faller ytterligere: – Panikkmodus

November-kontrakten for Brent er ned 1,1 prosent til 72,95 dollar pr. fat, etter å ha falt 4,86 prosent tirsdag. TTF-gassprisen faller 1,9 prosent til 36,50 euro pr. megawattime, etter et fall på 6,6 prosent tirsdag.

Tirsdagens fall kan i stor grad tilskrives situasjonen i Libya, ifølge Bloomberg. Både oljeeksporten og produksjonen fra Libya ble stanset i stor grad mandag. I løpet av tirsdag «ser det ut til at en løsning er nærme for å gjenoppta den livsviktige oljeproduksjonen,» skriver nyhetsbyrået.

«Markedet ser ut til å være i full panikkmodus med to uker igjen til Feds avgjørende pivot-møte,» sier Vandana Hari, grunnlegger av Vanda Insights, om oljen.



Yeap Jun Rong, markedsstrateg hos IG, trekker frem tirsdagens ISM Manufacturing-rapport, særlig nedgangen i «Nye ordre», som falt med 2,8 poeng til 44,6, og «Produksjon», som falt 1,1 poeng til 44,8. Han beskriver det som en fornyelse av vekstfrykten.

JPMorgan påpeker at «rapporten er relativt i tråd med forventningene, men IMSs egen tolkning tyder på avtakende nedgang i produksjonen på grunn av svak etterspørsel.»

Bekymringer om Kina

SEB skriver i en oppdatering at de forventer at det globale oljemarkedet vil gå over til overskudd i 2025 som følge av svak etterspørselsvekst, særlig fra Kina.

SEB venter en Brent-pris på 75 dollar i 2025 og 87,5 dollar i 2026.



«Lavere oljepriser, lavere amerikanske renter, en sannsynlig svakere amerikansk dollar og ytterligere nedkjøling i USAs skiferoljeproduksjon vil sannsynligvis føre oljemarkedet tilbake til underskudd i 2026, med en oppgang i oljeprisen som resultat.»