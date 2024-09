I en analyse fra SEB skriver analytiker Anders Rosenlund at meglerhuset har implementert oppdaterte olje- og naturgassprisforventninger fra SEBs råvareteam, noe som har ført til en nedjustering av justerte inntjeningsprognoser for 2025 med 14 prosent. Selv om de anerkjenner at selskapets pågående utviklingsprosjekter vil stimulere produksjonsvekst, mener de at 2028 er for langt unna til å være optimalt.

Rosenlund peker på at produksjonsnivået vil synke frem til 2027, som vil være på nivå med 2023, med en forventet økning på kun 15 prosent i 2028.

Analysefakta Aksje: Aker BP Meglerhus: SEB Anbefaling: Hold (Hold) Kursmål: 252 (270)

På bakgrunn av oppdaterte estimater og en revidert sammenligning med konkurrenter, nedjusterer SEB kursmålet til 252 kroner fra tidligere 270 kroner. Rosenlund benytter en kombinasjon av median P/E-multiplum for tilsvarende selskaper og Equinors 20-års historiske P/E for å nå dette kursmålet. Med en nedside på 3 prosent i forhold til dagens verdivurdering opprettholder SEB sin holdanbefaling på Aker BP.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.