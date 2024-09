I en analyse fra SEB med tittelen «Ticking the right boxes» skriver analytiker Kim André Uggedal at Paratus Energy Services er godt posisjonert til å tilbakebetale mesteparten av sin markedsverdi til aksjonærene innen 2028, støttet av høy ordrebokdekning og robust NOC-etterspørsel. Det forventes at fri kontantstrøm vil øke betydelig når PLSV-flåten i Brasil får forbedrede dagrater i 2025.

SEB initierer dekning av selskapet med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 76 kroner, noe som tilsvarer en forventet fri kontantstrømsavkastning på 17–18 prosent i 2025–26.

Analysefakta Aksje: Kim André Uggedal Meglerhus: SEB Anbefaling: Kjøp Kursmål: 76

Videre ser SEB mulighet for utbytteutbetalinger på 770 millioner dollar frem til 2028, noe som tilsvarer 86 prosent av nåværende markedsverdi. Første utbyttesteg er forventet i forbindelse med selskapets kvartalsrapport 10. september.

Paratus har ifølge Uggedal en sterk ordrebokdekning, med jackup-rigger solgt ut til midten av 2025 og PLSV-flåten booket til andre halvår 2027 eller første halvår 2028. Verdsettelsen baseres på en sum-av-delene-analyse, hvor SEB antar 5,5x 2025E driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) for både Fontis Energy og PLSV-flåten under den nye Petrobras-kontrakten.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.