Frykter dramatisk nedgang

I forrige uke skrev Finansavisen at skatteøkninger og mulige miljøkrav i Storbritannia bidrar til økt usikkerhet og fare for investeringsbrems i olje- og gassektoren.

Nå har den britiske bransjeorganisasjonen Offshore Energies UK (OEUK) beregnet at myndighetenes nye forslag kan føre til at investeringene på britisk sokkel faller med mer enn 80 prosent.

Nylig har Labour-regjeringen blant annet foreslått å øke den såkalte windfall tax med 3 prosentpoeng til 38 prosent. Hvis dette blir innført vil den totale skattesatsen for olje- og gasselskapene i Storbritannia bli på 78 prosent.

I en egen analyse hevder OEUK at den foreslåtte skattepolitikken vil føre til en reduksjon i kapitalinvesteringene på britisk sokkel fra 14,1 til 2,3 milliarder pund i perioden 2025–2029.

Videre vil det føre til en reduksjon i den totale verdien av sektoren på rundt 13 milliarder pund i perioden, sammenlignet med det som er dagens tilstand, mener organisasjonen.

Les også Økt skatt på britisk sokkel: Trenger gulrot - får pisk Offshoreaktiviteten på britisk sokkel er på full fart ned, og det kan bety mindre å gjøre for norske rederier og riggselskaper. – Vi ser ingen lysning med det første, sier markedsanalytiker.

OEUK hevder også at 63 prosent av produksjonen som kunne ha blitt sanksjonert under dagens regime ikke ville ha vært lønnsom under et nytt skatteregime, samtidig som 35.000 jobber kan stå i fare.

– Dette viser at alle forslag om å dra dette lenger vil utløse en akselerert nedgang i innenlandsk produksjon, og en tilsvarende reduksjon i innbetalte skatter, sysselsetting og økonomisk verdiskaping, sier adm. direktør David Whitehouse i OEUK i en pressemelding.

– Bransjen erkjenner at det må tas vanskelige avgjørelser. Dette er en regjering som har gjort økonomisk vekst til sin viktigste prioritering, og likevel viser våre analyser at politikken til syvende og sist vil redusere bransjens bidrag til den britiske økonomien, legger han til.

Les også Ser høye rater de neste 15–20 årene Riggselskapene kommer til å ri på en bølge som varer langt inn i neste tiår, mener markedsanalytiker i Esgian.

HitecVision-selskap utsetter

Usikkerheten rundt rammevilkårene for olje- og gasselskaper som opererer i Storbritannia har allerede lagt en demper på aktiviteten. Ifølge OEUK har det aldri vært boret færre brønner på britisk side av i Nordsjøen som i år.

Mandag meldte HitecVision-eide NEO Energy at usikkerheten vil få effekt for deres prosjekter.

«På bakgrunn av denne usikre situasjonen har NEO, sammen med sin eier HitecVision, besluttet å redusere investeringsaktivitetene betydelig i alle utviklingseiendeler i porteføljen,» skrev selskapet i en pressemelding.

NEO viser både til forslaget om økt skatt, men også til regjeringens forslag i august om en høring knyttet til nye miljøkrav for nye olje- og gassprosjekter. Det siste ventes å vare til våren neste år.

NEO Energy venter nå forsinket oppstart for Buchan Horst-prosjektet, hvor selskapet er operatør. Selskapet hadde opprinnelig planlagt å starte boring i 2025, og sannsynligvis var Dolphin Drilling-riggen «Borgland Dolphin» tiltenkt oppdraget, uten at dette har vært bekreftet. Dolphin Drilling opplyste i sin seneste kvartalsrapport at en intensjonsavtale for riggen hadde utløpt.

– For de som opererer rigger og båter på britisk sokkel vil dette innebære lavere aktivitet og trolig også lavere rater, uttalte Clarksons Offshore-analytiker Erik Tønne til Finansavisen i forrige uke.