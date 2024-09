– Er det én ting oljeselskapene hater, er det usikkerhet, og dette øker usikkerheten. Aktørene vet ikke lenger hva rammebetingelsene er, og utsetter derfor investeringene, sier Tønne.

Rekordfå brønner

I forrige uke skrev Financial Times at det ifølge den britiske bransjeorganisasjonen Offshore Energies UK aldri har vært boret færre brønner på britisk side av i Nordsjøen som i år.

– Om noe burde britiske myndigheter stimulere til aktivitet. I stedet for incentiver, så innføres det straffetiltak, sier Tønne, og fortsetter:

– Sannsynligvis vil dette føre til lavere aktivitet på britisk sokkel, og vi ser ingen lysning med det første.

– Hva vil det ha å si for norske oljeserviceselskaper?

– For de som opererer rigger og båter på britisk sokkel vil dette innebære mindre aktivitet og trolig også lavere rater. Dolphin Drillings intensjonsavtale som gikk ut forleden dag kan muligens være et eksempel i så måte, sier Tønne.

Skatteøkning

Det var i 2022 at britene innførte en såkalt Energy Profits Levy (EPL), eller «windfall tax», på 25 prosent for å få en ekstra del av merprofitten som oljeselskapene hentet ut fra stigende energipriser etter pandemien og krigen i Ukraina. Denne ble økt til 35 prosent i januar i fjor.

Den nye Labour-regjeringen har nå foreslått å øke EPL med nye 3 prosentpoeng fra november i år. Det vil gi en samlet skattesats for oljeselskapene på 78 prosent. Samtidig er det foreslått å forlenge EPL med ett år til 2030. Regjeringen vil også fjerne enkelte investeringsfradrag.

Oljeselskapet Ping Petroleum er blant dem. For to år siden kjøpte oljeselskapet et produksjonsskip for å oppgradere det og benytte det på britisk sokkel. Nå utsetter imidlertid selskapet planene.

– Politisk usikkerhet reduserer vår vilje til å bruke penger på å gjøre ting raskt, for dersom vi bruker penger og politikken endres, må vi starte helt på nytt igjen. Folk trekker seg bort fra felt med betydelige reserver, uttalte styreleder Robert Fisher i Ping til avisen.

Bransjeforeningen Offshore Energies UK skal nylig ha skrevet et brev til industriminister Sarah Jones og uttrykt bekymringer for konsekvensene som skatteendringene vil ha for fremtidige investeringer og tusenvis av arbeidsplasser i sektoren.