Seks selskaper har søkt om å få lagre CO2 i Nordsjøen

De seks selskapene som har søkt, er Aker BP, Equinor Low Carbon Solution, Harbour Energy Norge, Horisont Energi, Storegga Norge og TotalEnergies EP Norge, skriver Energidepartementet i en pressemelding.

6. juni lyste departementet ut tre områder i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel.

Energiminister Terje Aasland (Ap) sier i meldingen at det er gledelig at det er stor kommersiell interesse for CO2-lagring på sokkelen.

– Det er viktig for regjeringen å legge til rette for at lønnsom CO2-lagring både kan bli en ny næring her hjemme og samtidig hjelpe Europa å nå klimamålene sine.

(NTB)