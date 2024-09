I en analyse fra SEB skriver analytiker Anders Rosenlund at meglerhuset implementerer SEBs oppdaterte olje- og naturgassprisforutsetninger, noe som fører til en nedjustering av justert inntjeningsprognose for 2025 med 10 prosent.

Oppstarten av Balder X er utsatt til andre kvartal 2025, men det antas at de dårlige nyhetene nå er bak dem, skriver Rosenlund. Prosjekter med oppstart etter 2025 har foreløpig ikke en investeringsbeslutning, men er nødvendige for å opprettholde produksjon. Oppdaterte estimater viser uendret kursmål på 38 kroner, men en nedgradering i anbefalingen fra kjøp til hold.

Analysefakta Aksje: Vår Energi Meglerhus: SEB Anbefaling: Hold (Kjøp) Kursmål: 38 (38)

De nye olje- og naturgassprisforventningene for 2025 er 75 dollar pr. fat for Brent-olje (tidligere 87,5 dollar) og 71 dollar pr. fat for europeisk referansegass TTF (tidligere 55 dollar). SEB baserer sin verdsettelse på en P/E-beregning med en miks av medianmultipler fra tilsvarende selskaper og historiske multipler for Equinor, justert for en ti prosents rabatt. Dette resulterer i en forventet kursoppgang på bare 6 prosent, noe som fører til nedgraderingen.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.